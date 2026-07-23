Em trai bà Cao Thị Ngọc Dung mua thêm cổ phiếu PNJ

Em trai Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung vừa chi khoảng 10 tỷ đồng để mua thêm 300.000 cổ phiếu PNJ, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,7% vốn điều lệ.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây. Ảnh: Liên Phạm.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân có liên quan lãnh đạo doanh nghiệp là ông Cao Ngọc Duy

Cụ thể, ông Cao Ngọc Duy công bố đã hoàn tất mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 22/7. Tạm tính theo thị giá đóng cửa trong giai đoạn giao dịch, ông Duy đã chi khoảng 10 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch mua vào này.

Toàn bộ giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Sau thương vụ, tỷ lệ sở hữu của ông Duy tại PNJ tăng lên hơn 13,83 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,7% vốn doanh nghiệp.

Ông Cao Ngọc Duy là em trai bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ. Theo công bố của doanh nghiệp, ông Duy cùng người có liên quan đang nắm giữ gần 28,86 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 5,64% vốn công ty.

Mới đây, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc của PNJ cũng đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 14/8 bằng phương thức khớp lệnh, thỏa thuận.

Trên thị trường chứng khoán, PNJ là một trong những cổ phiếu biến động mạnh nhất thị trường những ngày gần đây, sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - công ty thành viên của PNJ - bị khởi tố liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Thông tin này đã kích hoạt làn sóng bán tháo, khiến vốn hóa doanh nghiệp "bốc hơi" cả chục nghìn tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Đà lao dốc khiến thị giá cổ phiếu PNJ giảm từ 63.100 đồng/cổ phiếu (phiên 2/7) xuống còn 33.050 đồng/cổ phiếu hiện nay, kéo vốn hóa doanh nghiệp về hơn 16.900 tỷ đồng .

Với mức giá hiện nay, PNJ không còn nằm trong nhóm doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD trên sàn chứng khoán.