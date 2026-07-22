PNJ ngày đầu thay đổi chính sách mua lại kim cương

Hiện, khách hàng đến bán kim cương tại PNJ được hẹn thanh toán trong 120 ngày. Hệ thống cũng chỉ nhận mua lại sản phẩm tại 25 cửa hàng, trong vòng 2 tiếng đồng hồ/ngày.

Cửa hàng PNJ trên đường Lê Thánh Tôn là một trong những chi nhánh khách hàng có thể đến bán lại kim cương nếu có nhu cầu. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews ngày 22/7, cũng là ngày đầu tiên PNJ áp dụng chính sách mới trong hoạt động mua lại kim cương, không phải tất cả cửa hàng của doanh nghiệp tại TP.HCM đều nhận mua lại kim cương từ khách hàng.

Theo nhân viên tại cửa hàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hiện chỉ khoảng 25 chi nhánh trong hệ thống được phép thực hiện giao dịch này. Doanh nghiệp cũng quy định thời gian tiếp nhận mua lại kim cương chỉ 2 tiếng đồng hồ, từ 15h đến 17h hàng ngày.

Lộ trình thanh toán với khách hàng bán lại kim cương là trong 120 ngày. Không chỉ kim cương, các sản phẩm khác gồm vàng miếng, vàng tài lộc, nhẫn trơn, kim bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm... đều áp dụng chính sách giãn tiến độ thanh toán.

Theo đó, PNJ sẽ thanh toán 10% giá trị món hàng theo giá thu lại, 30 ngày sau đó sẽ thanh toán đợt 2 thêm 20%, đợt 3 là sau 60 ngày sẽ thanh toán thêm 25%, đợt 4 là sau 90 ngày thanh toán thêm 25%, và sau 120 ngày sẽ thanh toán nốt 20% còn lại.

Trước đó, chính sách này cũng được lãnh đạo PNJ chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí. Trường hợp khách có nhu cầu đổi sang sản phẩm khác, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ chuyển đổi, tuy nhiên, sản phẩm kim cương rời sẽ không được đổi sang trang sức vàng và vàng miếng do phải tuân thủ Nghị định 232.

Khách hàng có thể kết hợp cả 2 phương thức lấy tiền và đổi sang sản phẩm khác.

Danh sách cửa hàng PNJ thu mua lại kim cương nếu khách có nhu cầu bán lại và chính sách thu mua. Ảnh: Thảo Liên.

Trong khung giờ thu mua, ghi nhận tại cửa hàng PNJ trên đường Nguyễn Gia Trí (phường Thạnh Mỹ Tây) - một trong những điểm nhận mua lại kim cương - có khoảng 4-5 khách mang sản phẩm đến bán. Theo nhân viên cửa hàng, lượng khách đến giao dịch tăng đáng kể so với trước đó.

Tương tự, nhân viên tại cửa hàng PNJ trên đường Phan Đăng Lưu cho biết số lượng khách muốn bán kim cương những ngày qua cũng nhiều hơn lượng khách đến mua.

Khách hàng đến bán lại kim cương tại cửa hàng PNJ trên đường Nguyễn Gia Trí chiều 22/7. Ảnh: Thảo Liên.

Trước đó, ngày 21/7, tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ đã công bố thay đổi chính sách mua lại kim cương từ thanh toán trong ngày sang chi trả theo lộ trình kéo dài 120 ngày, đồng thời khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại.

Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo thứ tự hoàn tất hồ sơ và phương án khách hàng lựa chọn.

"Đây là biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời, được áp dụng trong giai đoạn thị trường có biến động bất thường và sẽ được PNJ xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại ổn định", ông Công nói.