Dự chi vài nghìn tỷ mua lại kim cương, PNJ sẽ làm gì với lượng hàng này?

PNJ đã bố trí nguồn lực tài chính lên tới vài nghìn tỷ đồng để mua lại kim cương từ khách hàng. Doanh nghiệp sẽ tận dụng nguồn hàng này để tái sản xuất, đồng thời giảm nhập khẩu.

Tại buổi gặp gỡ báo chí vừa qua, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) cho biết trước áp lực từ khủng hoảng kim cương, doanh nghiệp đã bố trí nguồn lực tài chính lên tới vài nghìn tỷ đồng nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam kết mua lại với khách hàng.

Tuy nhiên, việc khách hàng đồng loạt mang kim cương đến bán lại cũng tạo áp lực lớn lên thanh khoản của doanh nghiệp. Theo ông Công, trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 17/7, doanh số mua vào của PNJ đã cao gấp 5 lần doanh số bán ra, khiến dòng tiền ngắn hạn chịu áp lực đáng kể.

Khách bán sẽ nhận đủ tiền sau 120 ngày

Ban lãnh đạo PNJ cũng thừa nhận áp lực hiện nay không chỉ mang tính ngắn hạn mà có thể kéo dài, bởi thị trường kim cương cần thêm thời gian để khôi phục niềm tin.

Để giảm áp lực dòng tiền, thay vì thanh toán ngay trong ngày như trước, PNJ chuyển sang thực hiện chi trả sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp.

"Chúng tôi mong khách hàng thông cảm và cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chắc chắn PNJ không đóng cửa, các cửa hàng vẫn luôn hoạt động", ông Công nhấn mạnh.

Việc khách hàng đồng loạt mang sản phẩm đến bán lại tạo áp lực lớn lên thanh khoản của PNJ. Ảnh: PNJ.

Thực tế, ngay từ 15h ngày 21/7, khách hàng đến bán kim cương tại PNJ sẽ được thanh toán trong vòng 120 ngày, chia thành 5 đợt.

Cụ thể, sau khi hoàn tất tiếp nhận tài sản và hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp thanh toán trước 10% giá trị món hàng theo giá thu mua; sau 30 ngày thanh toán thêm 20%; sau 60 ngày thanh toán 25%; sau 90 ngày thanh toán tiếp 25% và 20% còn lại được chi trả sau 120 ngày.

Chính sách mới không chỉ áp dụng với kim cương mà còn được triển khai đối với vàng 24K, trang sức và các sản phẩm khác.

Đối với kim cương rời, khách hàng có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời khác hoặc nhận tiền mặt. Doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi sang trang sức hoặc vàng miếng nhằm tuân thủ quy định tại Nghị định 232.

Trong khi đó, đối với các dòng sản phẩm còn lại, khách hàng có thể chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống PNJ như vàng miếng SJC, vàng Tài Lộc PNJ, nhẫn trơn, Kim Bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm hoặc kim cương rời. Giá trị chuyển đổi được áp dụng theo chính sách ưu đãi hiện hành và được cộng thêm ưu đãi theo từng nhóm sản phẩm.

Trên thực tế, trong bối cảnh tâm lý thị trường còn nhiều bất ổn, việc khách hàng liên tục mang kim cương đến bán lại trong khi sức mua chưa hồi phục đang tạo áp lực lớn lên dòng tiền của các doanh nghiệp. Nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương quy mô nhỏ, thậm chí cả một số chuỗi bán lẻ, đã phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa vì không còn đủ thanh khoản để duy trì kinh doanh.

Tận dụng kim cương mua lại, giảm nhập khẩu

Theo ông Công, trong ngắn hạn, lượng tồn kho kim cương của PNJ có tăng lên do hoạt động mua lại. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã xây dựng nhiều phương án để xử lý lượng hàng này.

Đầu tiên, doanh nghiệp tận dụng nguồn kim cương mua lại để sản xuất các sản phẩm mới phục vụ mùa kinh doanh cuối năm. "Cuối năm là mùa cưới, mọi người vẫn có nhu cầu mua các sản phẩm này. Do đó, công ty phải bắt đầu sớm hơn việc sản xuất sản phẩm phục vụ mùa cưới từ nay đến cuối năm", ông Công nói.

Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ. Ảnh: Liên Phạm.

Song song đó, PNJ gần như sẽ giảm mạnh việc nhập khẩu kim cương để tận dụng tối đa nguồn hàng hiện có. "Thông thường vào thời điểm này trong năm, công ty vẫn phải nhập kim cương về. Nhưng năm nay, PNJ gần như sẽ giảm mạnh các đợt nhập khẩu kim cương, tận dụng nguồn hàng mua lại để tái sử dụng và đưa vào các sản phẩm mới", ông cho biết.

Theo lãnh đạo PNJ, việc giảm lượng kim cương phải nhập khẩu cũng góp phần giảm lượng ngoại tệ sử dụng cho hoạt động nhập khẩu, mang lại tín hiệu tích cực trong bối cảnh Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Tuy nhiên, ông cho biết việc đưa lượng kim cương mua lại trở lại thị trường cần thêm thời gian. Toàn bộ sản phẩm phải được đưa về trung tâm để kiểm định, sau đó mới phân loại, tách vàng, tách đá rồi mới đưa vào tái sản xuất.

Hiện nay, với lượng hàng tăng đột biến, riêng công đoạn kiểm định đã mất khoảng một tháng để hoàn tất, trong khi quá trình xử lý và tái sản xuất thường kéo dài thêm vài tháng, tùy từng loại sản phẩm.

"Do đó, khi mua vào một lượng lớn như vậy thì không thể xoay vòng để tạo dòng tiền trở lại ngay được", ông Công nói.

Theo lãnh đạo PNJ, với diễn biến hiện nay, kết quả kinh doanh quý III chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Dù vậy, mục tiêu cao nhất của doanh nghiệp trong suốt thời gian qua vẫn là tập trung phục vụ khách hàng, bởi "còn khách hàng là còn tất cả".

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng . Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ. Sau vụ việc, PNJ khẳng định toàn bộ kim cương bán tại hệ thống đều là hàng nhập khẩu chính ngạch và nhấn mạnh không có viên kim cương nào trong số hơn 28.000 viên bị cáo buộc buôn lậu được phân phối qua các kênh bán hàng của PNJ. Đến ngày 12/7 mới đây, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab. Sau các thông tin về vụ án, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương cho biết chịu áp lực thanh khoản khi lượng khách bán lại tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính để thu mua, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.