CEO PNJ nói gì khi giá cổ phiếu liên tục lao dốc?

Dù cổ phiếu PNJ đã giảm hơn 55% so với đỉnh lịch sử, lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định các cổ đông tổ chức vẫn tin tưởng vào nền tảng hoạt động của công ty.

Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ tại buổi chia sẻ với báo chí sáng 21/7. Ảnh: Liên Phạm.

Sau một phiên hồi phục vào cuối tuần trước, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục chịu áp lực bán mạnh và đã giảm thêm hơn 11% chỉ sau hai phiên đầu tuần. Riêng trong phiên 21/7, cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn, "trắng bên mua".

So với mức đỉnh lịch sử thiết lập cuối tháng 1, thị giá PNJ đã giảm khoảng 55%, xuống còn 38.150 đồng/cổ phiếu - mức thấp nhất trong hơn 5 năm, kể từ cuối tháng 3/2021. Vốn hóa doanh nghiệp hiện còn khoảng 19.500 tỷ đồng .

Cổ đông tổ chức vẫn giữ niềm tin

Chia sẻ về diễn biến cổ phiếu trong buổi họp với báo chí sáng 21/7, Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công cho rằng trong ngắn hạn, tâm lý hoang mang của thị trường là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp chưa ghi nhận sự thay đổi đáng kể từ nhóm cổ đông tổ chức.

Theo ông Công, khối ngoại hiện nắm khoảng 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Ngoài ra, một số quỹ hoạt động dưới pháp nhân Việt Nam nhưng có nguồn vốn nước ngoài cũng đang nắm giữ cổ phiếu, nên tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thực tế còn cao hơn.

Liên quan đến thông tin một số quỹ như VinaCapital bán ra cổ phiếu PNJ, ông Công cho biết lượng giao dịch này chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ và chưa làm thay đổi đáng kể cơ cấu cổ đông lớn.

Theo ông, các quỹ đầu tư tổ chức thường dành nhiều thời gian để đánh giá kỹ tình hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Qua các buổi trao đổi với PNJ, nhiều nhà đầu tư vẫn cho rằng nền tảng kinh doanh của doanh nghiệp chưa có thay đổi căn bản.

"Con người, hệ thống và các nền tảng cốt lõi của PNJ vẫn không thay đổi. Điều doanh nghiệp đang đối mặt là khó khăn chung của thị trường và cần thêm thời gian để ổn định trở lại", ông Công nói.

Thị giá PNJ đã giảm khoảng 55% sau hơn nửa năm. Ảnh: TradingView.

Lãnh đạo PNJ bày tỏ kỳ vọng sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, niềm tin của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp sẽ được củng cố lại. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để góp phần thúc đẩy thị trường kim cương minh bạch hơn, qua đó xây dựng niềm tin bền vững cho toàn ngành.

"Có những quỹ rất lớn vẫn theo dõi tình hình rất sát sao. Mọi người vẫn thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng mạnh mẽ. Các cổ đông tổ chức cũng thường xuyên động viên, góp ý cho các hoạt động của công ty", ông nói.

Rà soát toàn bộ quy trình sau sự cố

Từ những biến động vừa qua, lãnh đạo PNJ cho biết doanh nghiệp đã rút ra nhiều bài học về quản trị rủi ro.

Theo ông Công, HĐQT đã thống nhất sẽ mời một đơn vị quốc tế độc lập đánh giá toàn diện các quy trình hoạt động và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, PNJ cũng sẽ tiến hành lấy mẫu để kiểm định chất lượng kim cương và các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường nhằm tăng cường tính minh bạch...

Liên quan đến trường hợp ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc P-Lab, lãnh đạo PNJ khẳng định doanh nghiệp không biết cá nhân này có liên quan đến đường dây đang bị điều tra hay có mang đá quý theo đường xách tay hay không.

Theo doanh nghiệp, bài học lớn nhất sau vụ việc là cần tăng cường hơn nữa ý thức tuân thủ trong toàn bộ đội ngũ nhân sự. Trong ngành kim hoàn, hành động của mỗi cá nhân, đặc biệt là những người giữ vị trí quản lý hoặc có trách nhiệm cao, đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, việc thường xuyên đào tạo, nhắc nhở và nâng cao nhận thức về trách nhiệm nghề nghiệp là yêu cầu cần thiết.

Ngoài ra, PNJ cũng đang nghiên cứu bổ sung các biện pháp quản trị rủi ro, như theo dõi những dấu hiệu bất thường trong hành vi hoặc lối sống của nhân sự để kịp thời phát hiện các nguy cơ có thể phát sinh. Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh đây chỉ là biện pháp phục vụ công tác quản trị rủi ro, không nhằm can thiệp hay hạn chế quyền tự do cá nhân của người lao động.

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng . Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ. Sau vụ việc, PNJ khẳng định toàn bộ kim cương bán tại hệ thống đều là hàng nhập khẩu chính ngạch và nhấn mạnh không có viên kim cương nào trong số hơn 28.000 viên bị cáo buộc buôn lậu được phân phối qua các kênh bán hàng của PNJ. Đến ngày 12/7 mới đây, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab. Sau các thông tin về vụ án, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương cho biết chịu áp lực thanh khoản khi lượng khách bán lại tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính để thu mua, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.