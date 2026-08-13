Phát Đạt mua xong 35% vốn dự án Lotte Eco Smart Thủ Thiêm

Phát Đạt đã hoàn tất chi 7.666 tỷ đồng để sở hữu 35% vốn tại Lotte Properties HCMC, tương ứng định giá doanh nghiệp này khoảng 21.900 tỷ đồng.

Lotte Properties HCMC là đơn vị phát triển dự án Lotte Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa cho biết đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán với tổng giá trị 7.666 tỷ đồng , qua đó hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng 35% phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Sau giao dịch, Lotte Properties HCMC có 4 thành viên góp vốn gồm Lotte Shopping Co., Ltd sở hữu 30,59%; Hotel Lotte Co., Ltd nắm 22,94%; Lotte Engineering & Construction Co., Ltd nắm 11,47%; và Phát Đạt sở hữu 35%.

Với 7.666 tỷ đồng cho 35% vốn góp, ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của Lotte Properties HCMC theo thương vụ này vào khoảng 21.903 tỷ đồng .

Lotte Properties HCMC là pháp nhân thực hiện dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem tại khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM. Dự án có quy mô khoảng 7,54 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng .

Việc hoàn tất thương vụ đưa Phát Đạt chính thức tham gia phát triển Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Phối cảnh dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Ảnh: PDR.

Theo cấu trúc hợp tác, Phát Đạt tham gia đồng phát triển phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6. Doanh nghiệp đồng thời giữ vai trò phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3, cùng khối đế thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Trước đó vài ngày, Phát Đạt cho biết Lotte Properties HCMC đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất của dự án vào ngày 31/7, với tổng số tiền sử dụng đất đã nộp 17.569 tỷ đồng .

Việc hoàn tất nghĩa vụ tài chính được xem là một trong những cột mốc quan trọng trước khi dự án bước vào giai đoạn triển khai tiếp theo. Phát Đạt và Lotte Properties HCMC cho biết sẽ thúc đẩy các công tác xây dựng và phát triển dự án sau khi hoàn tất nghĩa vụ này.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 vừa được Phát Đạt công bố, doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu thuần đạt 53,5 tỷ đồng trong quý gần nhất, tăng 169% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2026 của Phát Đạt ở mức 80 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận gần 158 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 66% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu tài chính tăng hơn 6 lần, lên 1.381 tỷ đồng , qua đó giúp lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 218 tỷ đồng , tăng 89%. So với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 868 tỷ đồng trong năm 2026, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 25% kế hoạch.