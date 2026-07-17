Phát Đạt tính dùng 35 tỷ huy động từ cổ đông để trả lương nhân viên

Phát Đạt dự kiến dành 35 tỷ đồng để trả lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch dùng hơn 100 tỷ đồng để trả nợ gốc các khoản vay.

Phát Đạt muốn sử dụng 35 tỷ đồng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông để trả lương nhân viên trong 3 tháng cuối năm 2026. Ảnh: PDR.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Nội dung sửa đổi tập trung vào kế hoạch sử dụng nguồn vốn huy động phục vụ nhu cầu vốn lưu động và điều chỉnh tiến độ giải ngân một số hạng mục.

Đáng chú ý, theo phương án mới, doanh nghiệp dự kiến sử dụng 35 tỷ đồng trong số tiền huy động được để chi trả lương (gross) và bảo hiểm xã hội cho cán bộ, nhân viên trong các tháng 10, 11, 12 của năm nay.

So với phương án được công bố trước đó, khoản chi này đã giảm hơn 31,3 tỷ đồng , tương đương gần 47%, từ mức 66,33 tỷ đồng xuống còn 35 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, Phát Đạt còn điều chỉnh giảm nhiều khoản chi khác. Cụ thể, chi phí dịch vụ tư vấn, kiểm toán giảm từ 4,8 tỷ xuống 2,7 tỷ đồng ; chi phí vận hành doanh nghiệp giảm từ 6,15 tỷ xuống còn gần 4,92 tỷ đồng ; trong khi chi phí lãi vay vốn lưu động giảm mạnh từ 8,33 tỷ đồng xuống 2 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp tăng mạnh khoản vốn dành để trả nợ gốc các khoản vay, từ 60 tỷ đồng lên 101 tỷ đồng . Đây cũng là hạng mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong phương án sử dụng vốn lưu động sau điều chỉnh.

Như vậy, dù tổng giá trị vốn lưu động vẫn giữ nguyên ở mức 145,62 tỷ đồng , cơ cấu phân bổ đã thay đổi đáng kể.

Ngoài cơ cấu vốn lưu động, HĐQT Phát Đạt cũng điều chỉnh tiến độ giải ngân đối với một số hạng mục đầu tư. Theo đó, khoản góp vốn vào dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 được dự kiến giải ngân trong quý III và quý IV/2026 sau khi hoàn tất đợt chào bán và tùy thuộc điều kiện thực tế.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng bổ sung phương án xử lý nếu đợt chào bán không huy động đủ số tiền dự kiến, trong đó ưu tiên mua cổ phần tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN để thực hiện dự án tại số 239 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ, TP.HCM, sau đó góp vốn vào dự án Đà Nẵng Centre Point trước khi bổ sung vốn lưu động.

Theo phương án được công bố trước đó, Phát Đạt dự kiến chào bán tối đa 199,56 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu chào bán thêm.

Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong năm 2026, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể thu về gần 1.996 tỷ đồng .

Ngoài 145,6 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động, Phát Đạt dự kiến dành 1.550 tỷ đồng đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point, để xây dựng dự án ven sông Hàn.

Bên cạnh đó, Phát Đạt dự kiến chi 300 tỷ đồng mua cổ phần tại CTCP Đầu tư thương mại dịch vụ AKYN.

Phát Đạt được thành lập từ năm 2004, là doanh nghiệp bất động sản gắn với các dự án ở thị trường TP.HCM - bao gồm Bình Dương (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng... Tại thời điểm kết thúc quý I/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp này vào khoảng 26.600 tỷ đồng .

Trong quý I, Phát Đạt ghi nhận 104 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 138 tỷ đồng . Doanh nghiệp đã chi hơn 34 tỷ đồng để trả lương cho nhân viên, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng tại ngày 31/3, Phát Đạt đang vay nợ hơn 4.400 tỷ đồng , Riêng trong quý kinh doanh đầu năm, doanh nghiệp phải trả 86 tỷ đồng lãi vay.

Vừa qua, HĐQT Phát Đạt đã thông qua chủ trương vay tối đa 8.835 tỷ đồng tại MB để nhận chuyển nhượng 35% vốn Lotte Properties HCMC, qua đó tham gia phát triển dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm.

Dự án Lotte Eco Smart City có quy mô khoảng 7,54 ha, gồm 6 lô đất liên tiếp (2-1 đến 2-6), được quy hoạch thành tổ hợp đô thị đa chức năng với văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, bán lẻ, khách sạn, căn hộ và các không gian công cộng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng .

Theo thỏa thuận hợp tác, Phát Đạt sẽ cùng Lotte phát triển hợp phần nhà ở tại các lô 2-2, 2-4 và 2-6. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ đảm nhiệm phát triển hai tòa tháp thương mại tại các lô 2-1 và 2-3, cùng khối đế 4 tầng thương mại - dịch vụ và hệ thống tầng hầm.

Phát Đạt cho biết cấu trúc hợp tác này giúp doanh nghiệp vừa đồng hành với Lotte trong phát triển khu nhà ở, vừa chủ động phát triển các tài sản thương mại trọng điểm, qua đó mở rộng hiện diện tại khu trung tâm mới của TP.HCM.