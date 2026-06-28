Phát Đạt chốt chi 7.666 tỷ mua 35% vốn tại dự án Lotte ở Thủ Thiêm

Phát Đạt sẽ chi hơn 7.666 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 35% vốn Lotte Properties HCMC. Nếu doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ, Phát Đạt sẽ tiếp tục góp vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu.

Lotte Properties HCMC là đơn vị phát triển dự án Lotte Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, tương ứng 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp này, với giá trị dự kiến hơn 7.666 tỷ đồng .

Theo nghị quyết, sau khi hoàn tất thương vụ, trong trường hợp Lotte Properties HCMC tăng vốn điều lệ lên 12.000 tỷ đồng , Phát Đạt sẽ tiếp tục góp thêm vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu 35%. Giá trị phần vốn góp bổ sung ước khoảng 2.727 tỷ đồng .

Như vậy, tổng số vốn Phát Đạt dự kiến đầu tư vào Lotte Properties HCMC có thể lên hơn 10.393 tỷ đồng .

HĐQT đồng thời giao và ủy quyền cho Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt hoặc Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc nhận chuyển nhượng, góp vốn bổ sung và các vấn đề pháp lý theo quy định.

Trước đó, tại đợt lấy ý kiến cổ đông kết thúc vào giữa tháng 6, cổ đông Phát Đạt đã thông qua kế hoạch đầu tư vào Lotte Properties HCMC với tổng giá trị giao dịch dự kiến khoảng 10.400 tỷ đồng . Quy mô thương vụ tương đương từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp theo báo cáo tài chính gần nhất.

Lotte Properties HCMC là đơn vị phát triển dự án Lotte Eco Smart City tại phân khu chức năng 2A - lõi trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có quy mô khoảng 7,54 ha, trải trên 6 lô đất liền kề (2-1 đến 2-6).

Mới đây, Tập đoàn Lotte và Phát Đạt đã công bố hợp tác đầu tư phát triển dự án này. Theo kế hoạch mới, tổng vốn đầu tư dự kiến được nâng lên khoảng 60.000 tỷ đồng , tăng gần 40.000 tỷ đồng so với mức hơn 20.100 tỷ đồng được phê duyệt trước đây.

Lotte Eco Smart City được quy hoạch thành tổ hợp đô thị đa chức năng, tích hợp văn phòng hạng A, khối đế thương mại - bán lẻ, dịch vụ, lưu trú và không gian công cộng trong cùng một hệ sinh thái đồng bộ, theo các tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch, phát triển và vận hành đô thị.

Theo thỏa thuận hợp tác, Phát Đạt sẽ cùng Lotte phát triển hợp phần nhà ở tại các lô 2-2, 2-4 và 2-6. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ đảm nhiệm phát triển hai tòa tháp thương mại tại các lô 2-1 và 2-3, cùng khối đế 4 tầng thương mại - dịch vụ và hệ thống tầng hầm.

Phát Đạt cho biết cấu trúc hợp tác này giúp doanh nghiệp vừa đồng hành với Lotte trong phát triển khu nhà ở, vừa chủ động phát triển các tài sản thương mại trọng điểm, qua đó mở rộng hiện diện tại khu trung tâm mới của TP.HCM.