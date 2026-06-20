TP.HCM sắp đấu giá gần 14 ha 'đất vàng' ở Thủ Thiêm

TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích hơn 13,8 ha, qua đó kỳ vọng tăng thu ngân sách, đẩy nhanh khai thác quỹ đất.

8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được TP.HCM phê duyệt kế hoạch đấu giá, gồm đất ở, thương mại dịch vụ và đất hỗn hợp nhà ở - dịch vụ. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), nhằm cụ thể hóa chương trình đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 của thành phố.

Tổng diện tích 8 lô đất đưa ra đấu giá hơn 13,8 ha, gồm: 3 lô đất dịch vụ cấp đô thị là 1.K1.5.DV (gần 3,2 ha), 1.K7.2.DV (hơn 7,4 ha) và 1.K7.1.DV (khoảng 1.500 m2); một lô đất thương mại - dịch vụ 1.K4.5.DV (700 m2); 3 lô đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ gồm 1.K3.3.HH, 1.K3.4.HH và 1.K3.5.HH với tổng diện tích khoảng 2,14 ha; cùng lô đất nhóm nhà ở 1.K3.1.OD rộng hơn 8.500 m2.

Theo UBND TP.HCM, việc đấu giá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công sau khi bảo đảm cân đối nguồn lực, đồng thời góp phần khởi động lại thị trường bất động sản, đẩy nhanh tiến độ khai thác quỹ đất và tăng nguồn thu ngân sách.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu quá trình triển khai phải bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP.HCM. Tiến độ đấu giá cần được thực hiện đồng bộ với kế hoạch phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch, việc đấu giá sẽ được thực hiện qua 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung hoàn thiện các thủ tục theo quy định của Luật Đất đai, bao gồm công bố danh mục khu đất đấu giá trên cổng thông tin điện tử; lập, thẩm định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhà ở; xây dựng phương án đấu giá; xác định giá khởi điểm; hoàn thiện hồ sơ và trình phê duyệt quyết định đấu giá.

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, thành phố sẽ lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá và triển khai đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Tiếp đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ công nhận kết quả trúng đấu giá, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, UBND TP.HCM sẽ ban hành quyết định giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đồng thời tổ chức bàn giao khu đất trên thực địa cho nhà đầu tư.

UBND TP.HCM nhấn mạnh việc tổ chức đấu giá phải tuân thủ đầy đủ quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng trình tự. Các cơ quan liên quan chủ động phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để xem xét, giải quyết, tránh tình trạng kéo dài tiến độ.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành và đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, quy định và chủ động phối hợp xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trong đó, UBND phường An Khánh được yêu cầu lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát trước khi trình UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đấu giá, lựa chọn đơn vị đấu giá theo đúng quy định. Kho bạc Nhà nước Khu vực II, Thuế TP.HCM và Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cần phối hợp thực hiện các thủ tục về nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai sau khi hoàn tất quá trình đấu giá...