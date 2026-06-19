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Kinh doanh

TP.HCM dành hơn 16.000 tỷ chỉnh trang khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo

  • Thứ sáu, 19/6/2026 17:40 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Hai khu dân cư lâu đời Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo tại TP.HCM được chỉnh trang với tổng vốn gần 16.400 tỷ đồng, bổ sung quỹ nhà tái định cư và nhà ở xã hội.

Góc đường Nguyễn Cư Trinh - Cống Quỳnh thuộc khu Mả Lạng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nội dung trên vừa được HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua tại kỳ họp thứ 3, chiều 19/6. Theo đó, các đại biểu HĐND TP.HCM đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo (phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành).

UBND TP.HCM cho biết việc triển khai đầu tư chỉnh trang 2 dự án này là yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo điều kiện ở, nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quỹ nhà tái định cư bảo đảm chỗ ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng.

Các căn hộ được xây dựng chủ yếu phục vụ tái định cư và nhà ở xã hội, không nhằm mục đích kinh doanh thương mại.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung các công trình hạ tầng còn thiếu, cải thiện cảnh quan đô thị, tạo lập không gian sống văn minh, hiện đại, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất trung tâm thành phố.

Tại khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh), phạm vi dự án được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh. Dự án có diện tích khoảng 3,77 ha, trong đó sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng trường học liên cấp và khu nhà ở phục vụ tái định cư. Quy mô nhà ở gồm một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ cùng 93 căn nhà thấp tầng.

khu Ma Lang anh 1

Ngày 19/6, tại kỳ họp thứ 3, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND TP.HCM đã xem xét, thảo luận và quyết định một số nhóm nội dung trọng tâm, đặc biệt là chủ trương đầu tư 4 dự án trọng điểm dự kiến khởi công dịp 2/7 sắp tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khi đó, khu Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) nằm trong khu vực giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin.

Khu vực này có diện tích khoảng 4.350 m2, dự kiến xây dựng một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ tái định cư, đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội đi kèm.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 16.370 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư chiếm khoảng 10.928 tỷ đồng, tương đương gần 67% tổng vốn đầu tư.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn vốn ngân sách thành phố. CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền hiện là đơn vị đề xuất dự án.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 đến năm 2029. Công trình dự kiến khởi công vào quý III/2026, hoàn thành xây dựng trong quý IV/2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029.

Theo UBND TP.HCM, khu Mả Lạng là khu dân cư đông đúc nằm giữa trung tâm thành phố, với phần lớn nhà ở đã xây dựng từ nhiều năm trước, diện tích nhỏ, xuống cấp và thiếu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.

Hệ thống mạng lưới hẻm chật hẹp cũng gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Số liệu rà soát sơ bộ cho thấy dự án dự kiến ảnh hưởng khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất với 1.459 hộ dân và 4.693 nhân khẩu.

Tương tự, khu Chợ Gà - Gạo là khu dân cư lâu đời, hạ tầng giao thông chật hẹp, nhiều căn nhà xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dự án tại đây ảnh hưởng khoảng 252 căn nhà, liên quan đến 192 hộ dân với 744 nhân khẩu.

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Thảo Liên - Duy Hiệu

khu Mả Lạng TP.HCM Nhà Khang Điền chợ Gạo nhà ở xã hội

  • Nhà Khang ĐiềnNhà Khang Điền

    Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất tại thị trường phía Nam với quỹ đất trên 500 ha, tập trung chủ yếu tại khu đông và tây TP.HCM.

    • Thành lập: 2001
    • Sáng lập: Lý Điền Sơn
    • Mã cổ phiếu: KDH

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