'Siêu' dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem nộp hơn 17.500 tỷ tiền đất

Chủ đầu tư Lotte Properties HCMC đã hoàn tất nộp hơn 17.569 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem được triển khai trên khu đất khoảng 7,54 ha tại lõi trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo thông tin từ CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã hoàn tất thanh toán tiền sử dụng đất của dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem vào ngày 31/7, với tổng số tiền đã nộp là 17.569 tỷ đồng .

Việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án, đồng thời tạo nền tảng pháp lý vững chắc để bước vào giai đoạn triển khai tiếp theo.

Ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, Phát Đạt và Công ty TNHH Lotte Properties HCMC cho biết sẽ tích cực thúc đẩy các công tác xây dựng và phát triển dự án.

Lotte Eco Smart City Thu Thiem tọa lạc tại phân khu chức năng 2A, lõi trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm - khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, tài chính, thương mại và dịch vụ quốc tế mới của TP.HCM. Dự án có quy mô khoảng 7,54 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng , trong đó Phát Đạt dự kiến đầu tư khoảng 10.400 tỷ đồng .

Theo Phát Đạt, tính đến ngày 3/7, doanh nghiệp đã nâng tổng giá trị thanh toán liên quan đến giao dịch tham gia phát triển dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem lên hơn 2.444 tỷ đồng , gồm 900 tỷ đồng tiền đặt cọc, hơn 513 tỷ đồng thanh toán đợt đầu và hơn 1.030 tỷ đồng ở đợt tiếp theo.

Ngày 6/7, Phát Đạt cho biết doanh nghiệp đã nhận được Quyết định số 4102 của UBND TP.HCM về việc chấp thuận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC sang cho Phát Đạt.

Theo đó, giá trị phần vốn góp Phát Đạt nhận chuyển nhượng trong đợt này đạt hơn 1.473 tỷ đồng , tương đương khoảng 65,1 triệu USD . Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ cấu sở hữu tại pháp nhân phát triển dự án Lotte Properties HCMC được xác lập với Phát Đạt nắm giữ 35% vốn điều lệ.

Phần vốn còn lại thuộc về 3 công ty thành viên của Tập đoàn Lotte gồm Lotte Shopping Co., Ltd (30,59%), Hotel Lotte Co., Ltd (22,94%) và Lotte Engineering & Construction Co., Ltd (11,47%).

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 vừa được Phát Đạt công bố, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 53,5 tỷ đồng , tăng 169% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2026 của Phát Đạt ở mức 80 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận gần 158 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 65,5% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu tài chính tăng hơn 6 lần, lên 1.381 tỷ đồng , qua đó giúp lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 218 tỷ đồng , tăng 89%. So với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 868 tỷ đồng trong năm 2026, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 25% kế hoạch.