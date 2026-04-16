Chủ tịch Phát Đạt nói về thương vụ hợp tác Lotte tại Eco Smart City

Chủ tịch Phát Đạt cho biết doanh nghiệp đang vào "vòng chung kết" đàm phán với Lotte tại dự án Eco Smart City Thủ Thiêm, song thương vụ chưa chốt và vẫn chờ quyết định cuối cùng từ đối tác.

Khu đất xây dựng dự án Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trả lời câu hỏi của cổ đông tại ĐHĐCĐ sáng 16/4 về khả năng hợp tác với Lotte tại dự án Eco Smart City Thủ Thiêm (phường An Khánh), ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt, cho biết doanh nghiệp hiện là một trong 3 đối tác được xem xét tham gia cùng Lotte.

Chưa có quyết định cuối cùng

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đến thời điểm này, thương vụ vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được chốt.

"Theo đánh giá và phản hồi từ phía Lotte, hiện tại chúng ta đang ở vị trí thứ hai, sau một đơn vị khác. Có thể hiểu là chúng ta đang vào vòng chung kết. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có quyết định cuối cùng", ông nói thêm.

Lãnh đạo Phát Đạt cũng cho biết trong trường hợp đối tác đứng đầu không triển khai được, doanh nghiệp có thể được xem xét thay thế. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực nếu thành công.

Trước đó, Sở Tài chính TP.HCM đã kiến nghị UBND TP chấp thuận về nguyên tắc việc Lotte chuyển nhượng tối đa 35% vốn tại dự án Eco Smart City cho đối tác bên ngoài. Ngoài Phát Đạt, danh sách các đơn vị quan tâm còn có CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim và CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt.

Eco Smart City là một trong những dự án có quy mô lớn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được công bố từ năm 2017 với tổng vốn khoảng 900 triệu USD .

Tập đoàn Lotte từng tổ chức lễ động thổ dự án vào tháng 9/2022, nhưng sau gần 3 năm, khu đất vẫn chưa có dấu hiệu thi công. Thời điểm đó, phía nhà đầu tư cho hay dự án sẽ được xây dựng trên khu đất gần 7,5 ha. Diện tích phát triển khoảng 5 ha với những công năng là khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng, trong đó điểm nhấn là tòa tháp cao 50 tầng.

Không tiếp tục dự án BT Phan Đình Phùng

Tại đại hội, cổ đông đặt vấn đề trong bối cảnh doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, vì sao Phát Đạt vẫn ưu tiên các dự án hạ tầng công cộng.

Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt cho biết trước Tết, doanh nghiệp đã đưa vào sử dụng một công viên và bàn giao một trường học tại Bình Dương. Đây là những hoạt động thể hiện định hướng đồng hành lâu dài với địa phương.

Theo ông, có thể một số dự án cụ thể sẽ kết thúc, nhưng mối quan hệ hợp tác với địa phương không dừng lại. Việc tham gia các công trình công cộng vừa là đóng góp cho xã hội, vừa giúp doanh nghiệp chứng minh năng lực phát triển dự án, năng lực tài chính và uy tín, từ đó mở ra cơ hội tiếp cận các dự án mới trong tương lai.

Ông cũng cho biết doanh nghiệp có thể không tiếp tục dự án BT Phan Đình Phùng, song đang đề xuất hai dự án khác tại TP.HCM với tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng . "Đó cũng là lý do vì sao chúng ta cần cân đối nguồn vốn, kể cả việc thoái bớt một số dự án để tập trung nguồn lực", ông nói.

Về kế hoạch kinh doanh, đại hội đã thông qua mục tiêu tổng doanh thu năm 2026 đạt 8.830 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 868 tỷ đồng , tăng 69% so với năm 2025. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế của thị trường bất động sản.

Để đạt mục tiêu trên, ông Bùi Quang Anh Vũ, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho biết trong năm nay doanh nghiệp tập trung triển khai xây dựng và đảm bảo bán hàng tại 6 dự án, gồm: Khu phức hợp Hàn River (Đà Nẵng), Quy Nhơn Iconic (tỉnh Gia Lai), Thuận An 1 (phường Thuận Giao, TP.HCM), Serenity Phước Hải (xã Phước Hải, TP.HCM), khu du lịch Poulo Condor (Côn Đảo) và dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám (phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Tổng doanh thu dự kiến từ các dự án này khoảng 35.525 tỷ đồng , chưa bao gồm phần doanh thu tài chính từ dự án Thuận An 1.

Trong đó, dự án Thuận An 1 đã hoàn tất chuyển nhượng cho đối tác Nhật Bản (Mitsubishi) và nhận hơn 1.900 tỷ đồng ở đợt thanh toán đầu tiên; phần còn lại dự kiến tiếp tục chuyển nhượng trong năm 2026.

Trong giai đoạn 2026-2030, Phát Đạt định hướng phát triển tại các địa bàn trọng điểm gồm TP.HCM (bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Đồng Nai và các khu vực đô thị có chất lượng sống cao.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất khoảng 44.848 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD ) và lợi nhuận sau thuế lũy kế khoảng 11.812 tỷ đồng .

Theo số liệu cập nhật đến cuối năm 2025, tổng quỹ đất của Phát Đạt khoảng 6.655 ha, trong đó riêng TP.HCM và Đồng Nai chiếm khoảng 3.400 ha. Một số dự án tại Đà Nẵng, Quy Nhơn đã được chuyển nhượng, đồng thời một số dự án khác đang được tái cấu trúc theo mô hình hợp tác.