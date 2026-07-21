PNJ nói về nguồn gốc kim cương nhập khẩu

PNJ khẳng định doanh nghiệp nhập khẩu kim cương từ các nhà cung cấp tại Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Mỹ..., toàn bộ hàng hóa đều có đầy đủ hồ sơ.

PNJ khẳng định toàn bộ sản phẩm đưa vào hệ thống đều được mua từ các nhà cung cấp uy tín. Ảnh: PNJ.

Ngày 21/7, trả lời báo chí về nguồn cung kim cương, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) khẳng định toàn bộ sản phẩm đưa vào hệ thống đều được mua từ các nhà cung cấp uy tín và thông qua quy trình kiểm soát chặt chẽ.

"Không có chuyện công ty mua hàng từ ông A, bà B ở bên ngoài rồi đưa vào hệ thống. Hệ thống của công ty không cho phép làm như vậy", ông nhấn mạnh.

Theo ông Công, trong quá trình mua lại kim cương từ khách hàng thời gian qua, doanh nghiệp cũng chưa phát hiện trường hợp nào có vấn đề về chất lượng.

Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ). Ảnh: Liên Phạm.

Toàn bộ kim cương vào PNJ đều được nhập khẩu chính ngạch

Trước thắc mắc về việc PNJ từng cho biết nguồn cung kim cương chủ yếu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) và Thái Lan, trong khi số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy Việt Nam nhập khẩu kim cương chủ yếu từ Ấn Độ, đại diện PNJ khẳng định hai thông tin này không mâu thuẫn.

Theo đại diện doanh nghiệp, PNJ nhập khẩu kim cương từ các nhà cung cấp tại Hong Kong, Thái Lan, Mỹ và nhiều thị trường khác, đồng thời toàn bộ hàng hóa đều có đầy đủ hồ sơ, chứng từ.

Tuy nhiên, theo lý giải của PNJ, nhiều viên kim cương được các nhà cung cấp tại Hong Kong, Thái Lan... đưa sang Ấn Độ để cắt mài, gia công trước khi xuất khẩu sang Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp cho rằng đây có thể là lý do số liệu của Cục Hải quan ghi nhận lượng kim cương nhập khẩu vào Việt Nam phần lớn đến từ Ấn Độ.

Doanh nghiệp đồng thời khẳng định toàn bộ kim cương của doanh nghiệp đều được nhập khẩu chính ngạch.

Giấy kiểm định không phải giấy chứng nhận xuất xứ

Lãnh đạo PNJ cũng dành nhiều thời gian giải thích về vai trò của P-Lab và sự khác biệt giữa giấy kiểm định chất lượng với giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ.

Ông Công cho biết P-Lab là đơn vị kiểm định chất lượng kim cương, không có chức năng xác minh nguồn gốc hay quá trình nhập khẩu của viên đá.

Theo ông, cũng như các phòng kiểm định khác trên thị trường, P-Lab chỉ tiếp nhận thông tin cần thiết để thực hiện dịch vụ kiểm định, không yêu cầu khách hàng chứng minh viên kim cương được mua từ đâu, nhập khẩu bằng cách nào hay đã hoàn thành nghĩa vụ thuế hay chưa.

"Nếu một người mang kim cương xách tay từ nước ngoài đến kiểm định thì không chỉ P-Lab mà các phòng lab khác cũng không hỏi về nguồn gốc của viên đá. Đó là cách hệ thống kiểm định trong ngành đang vận hành", ông Công nói.

Đại diện PNJ cũng nhìn nhận thị trường đang có sự nhầm lẫn giữa giấy kiểm định chất lượng và giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ.

Theo ông, giấy kiểm định chỉ phản ánh tình trạng của viên kim cương tại thời điểm kiểm định, tương tự một phiếu khám sức khỏe. Chẳng hạn, nếu viên kim cương bị mẻ và được cắt mài lại, sau đó kiểm định lần nữa thì sẽ được cấp một mã và giấy kiểm định mới. Trong khi đó, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ là một hệ thống giấy tờ hoàn toàn khác.

Tổng giám đốc Phan Quốc Công nhấn mạnh PNJ tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã mời thêm một đơn vị quốc tế độc lập rà soát toàn bộ quy trình nhằm phát hiện và khắc phục nếu còn bất kỳ lỗ hổng nào.