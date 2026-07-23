PNJ có bao nhiêu tiền để mua lại kim cương?

Dù doanh số mua lại đã cao gấp 5 lần bán ra, gây áp lực lên dòng tiền, PNJ cho biết đã chuẩn bị nguồn lực hàng nghìn tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

PNJ cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với toàn bộ giao dịch của khách hàng. Ảnh: PNJ.

Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 21/7, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), cho biết sau những vụ việc liên tiếp xảy ra liên quan thị trường kim cương trong nước, hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp đã ghi nhận lượng khách mang trang sức đến bán lại tăng đột biến. Trong đó, doanh số mua lại hiện cao gấp 5 lần doanh số bán ra.

Theo ông Công, lượng hàng mua lại tăng đột biến cũng tạo áp lực lên thanh khoản và dòng tiền ngắn hạn của doanh nghiệp. Dù vậy, lãnh đạo PNJ khẳng định doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mua lại theo chính sách đã công bố.

Thực tế, tiềm lực tài chính của PNJ cho thấy doanh nghiệp có dư địa đáng kể để duy trì hoạt động thu mua trong bối cảnh nhu cầu bán lại của khách hàng tăng vọt. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của PNJ cho biết doanh nghiệp này có lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng với giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

PNJ có hơn 4.400 tỷ đồng tài sản thanh khoản nhanh

Cụ thể, tính đến ngày 31/3, PNJ có tổng tài sản gần 19.700 tỷ đồng . Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 900 tỷ đồng , tăng 77% so với đầu năm. Khoản mục này bao gồm 138 tỷ đồng tiền mặt, 353 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và 429 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng với lãi suất khoảng 4,75%/năm.

Bên cạnh đó, PNJ còn sở hữu gần 3.500 tỷ đồng tiền gửi 3-12 tháng tại nhiều ngân hàng, tăng 74% so với đầu năm. Ngoài ra, công ty còn có khoản đầu tư khoảng 99 tỷ đồng vào trái phiếu Becamex.

Như vậy, tổng lượng tiền mặt, tiền gửi và các tài sản tài chính có tính thanh khoản cao mà PNJ đang nắm giữ có giá trị lên tới 4.400 tỷ đồng . Đây là "lớp đệm" đáng kể để doanh nghiệp linh hoạt xoay xở dòng tiền khi có nhu cầu.

CƠ CẤU NGUỒN 'TIỀN TƯƠI' CỦA PNJ Tất cả Tiền mặt · 3% Tiền gửi không kỳ hạn · 8% Tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng · 10% Tiền gửi kỳ hạn 3-12 tháng · 79% Bấm chú thích để phân loại. 4,4K Tổng Tiền mặt 3% 137 Tiền gửi không kỳ h… 8% 352 Tiền gửi kỳ hạn dướ… 10% 429 Tiền gửi kỳ hạn 3-1… 79% 3.487 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Việc duy trì lượng tiền nhàn rỗi lớn cũng giúp PNJ gia tăng nguồn thu tài chính. Riêng trong quý I, doanh nghiệp ghi nhận hơn 43 tỷ đồng lãi tiền gửi, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở phía nguồn vốn, đến cuối quý I, tổng nợ phải trả của PNJ ở mức gần 5.300 tỷ đồng , trong đó khoảng 55% là các khoản vay ngân hàng. So với đầu năm, dư nợ vay của doanh nghiệp đã giảm 31%, cho thấy doanh nghiệp đang có xu hướng cải thiện sức khỏe tài chính và giảm phụ thuộc vào nguồn vốn đi vay.

Về hoạt động tín dụng, PNJ kết hợp cả hình thức tín chấp và thế chấp. Trong đó, một loạt ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài đang đóng vai trò cung ứng vốn tín dụng cho doanh nghiệp này như HSBC, Hana Bank, ACB, Woori Bank, BIDV, Vietcombank và VietinBank... Phần lớn tài sản thế chấp cho các khoản vay này là hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/3, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp vào khoảng 13.461 tỷ đồng .

Chính sách thanh toán mới giảm áp lực thanh khoản

Tại cuộc họp báo vừa qua, lãnh đạo PNJ khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với toàn bộ giao dịch của khách hàng. Tuy nhiên, thay vì thanh toán ngay trong ngày như trước, doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp.

Theo phương án mới, PNJ áp dụng hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày theo năng lực vận hành thực tế của hệ thống đối với toàn bộ giao dịch mua lại trên toàn quốc.

Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo thứ tự hoàn tất hồ sơ và phương án khách hàng lựa chọn. Trường hợp tổng nhu cầu giao dịch vượt quá hạn mức xử lý trong ngày, PNJ vẫn cam kết mua lại 100% và thanh toán đầy đủ giá trị giao dịch theo lộ trình đã thông báo.

Ghi nhận thực tế cho thấy khách hàng đến bán kim cương tại PNJ sẽ được thanh toán trong vòng 120 ngày, chia thành 5 đợt.

Cụ thể, sau khi hoàn tất tiếp nhận tài sản và hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp thanh toán trước 10% giá trị món hàng theo giá thu mua; sau 30 ngày thanh toán thêm 20%; sau 60 ngày thanh toán 25%; sau 90 ngày thanh toán tiếp 25% và 20% còn lại được chi trả sau 120 ngày.

Chính sách mới không chỉ áp dụng với kim cương mà còn được triển khai đối với vàng 24K, trang sức và các sản phẩm khác.

Đối với kim cương rời, khách hàng có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời khác hoặc nhận tiền mặt. Doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi sang trang sức hoặc vàng miếng nhằm tuân thủ quy định tại Nghị định 232.

Trong khi đó, đối với các dòng sản phẩm còn lại, khách hàng có thể chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống PNJ như vàng miếng SJC, vàng Tài Lộc PNJ, nhẫn trơn, Kim Bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm hoặc kim cương rời. Giá trị chuyển đổi được áp dụng theo chính sách ưu đãi hiện hành và được cộng thêm ưu đãi theo từng nhóm sản phẩm.

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng . Đến ngày 12/7 mới đây, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab. Sau các thông tin về vụ án, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương cho biết chịu áp lực thanh khoản khi lượng khách bán lại tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính để thu mua, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.