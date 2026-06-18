Fed giữ nguyên lãi suất

Cuộc họp đầu tiên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh kết thúc hôm 17/6 với quyết định không thay đổi lãi suất, đồng thời phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới.

Trong cuộc họp mới nhất, FOMC đã nhất trí bỏ phiếu giữ lãi suất qua đêm trong biên độ 3,5-3,75%. Ảnh: Reuters.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã nhất trí bỏ phiếu giữ lãi suất tham chiếu qua đêm trong biên độ 3,5-3,75%. Lãi suất quỹ liên bang đã duy trì ở mức này kể từ khi Fed cắt giảm tổng cộng 0,75 điểm % vào cuối năm 2025, theo CNBC.

Trong bối cảnh giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến việc ông Warsh tiếp quản vị trí lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cuộc họp lần này vẫn đi theo khuôn mẫu của các cuộc trước về mặt quyết định lãi suất, nhưng có nhiều điểm khác biệt ở các khía cạnh còn lại.

Thông qua biểu đồ dự báo lãi suất nổi tiếng "dot plot", các quan chức Fed đã loại bỏ dự báo trước đó về một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, thay vào đó cho thấy khả năng tăng lãi suất. Tuy nhiên, Bản tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP) lần này thiếu dự báo của thành viên chính là Chủ tịch Kevin Warsh.

Ông Warsh từ lâu đã chỉ trích công cụ dự báo này cũng như các hình thức định hướng tương lai khác của Fed, bao gồm các dự báo về thất nghiệp, lạm phát và tăng trưởng GDP trong SEP.

Trước cuộc họp, nhiều chuyên gia theo dõi Fed đã dự đoán ông Warsh sẽ không gửi dự báo lãi suất cá nhân, thậm chí một số còn cho rằng ông có thể tìm cách loại bỏ hoàn toàn công cụ này. Trong cuộc họp báo sau quyết định chính sách, ông xác nhận mình đã từ chối tham gia "dot plot" và đang thành lập các nhóm công tác để cải tổ sâu rộng hoạt động của Fed.

"Tôi đã không gửi một dấu chấm nào cho riêng mình. Tôi cho rằng công cụ này không hữu ích cho việc điều hành chính sách", Warsh nói. Theo tân Chủ tịch, đến cuối năm nay, ngân hàng trung ương sẽ tiến hành rà soát toàn diện cách thức truyền thông, họp báo, biểu đồ "dot plot", các cuộc họp, biên bản và nhiều vấn đề khác.

Dựa trên 18 trong tổng số 19 dự báo có thể có, mức dự báo trung vị đối với lãi suất quỹ liên bang vào cuối năm 2026 hiện ở mức 3,8%, tăng so với mức 3,4% trong dự báo tháng 3. Điều này cho thấy Fed sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất trong trường hợp cần thiết vào năm nay.

Trong khi đó, các quan chức vẫn chia rẽ về triển vọng lãi suất; với 8 người dự kiến không thay đổi lãi suất, 1 người cho rằng sẽ có một đợt cắt giảm, trong khi 9 người dự báo ít nhất một lần tăng lãi suất.

Đáng chú ý, trong cuộc họp báo, ông Warsh thừa nhận những thay đổi trong thông cáo chính sách của FOMC.

Ngoài quyết định giữ nguyên lãi suất vốn đã được thị trường dự báo rộng rãi, thông cáo sau cuộc họp còn loại bỏ hoàn toàn những ngôn từ trước đây được xem là tín hiệu cho xu hướng nới lỏng chính sách trong tương lai. Ông Warsh từ lâu đã chỉ trích Fed vì truyền thông quá mức.

"Thông cáo lần này ngắn gọn hơn, đơn giản hơn và loại bỏ một số ngôn ngữ cũ. Văn bản chỉ cung cấp các sự kiện, theo đánh giá tốt nhất của chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Cụ thể, thông cáo lần này chỉ dài khoảng 130 từ, giảm mạnh so với 341 từ trong thông cáo ngày 29/4 sau cuộc họp gần nhất. Đồng thời, văn bản chỉ đưa ra một đánh giá ngắn gọn về tình hình kinh tế trước khi tái khẳng định cam kết kiểm soát lạm phát.

Các nhà hoạch định chính sách nhận định hoạt động kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc khi mức độ bất định ở mức cao, một phần xuất phát từ xung đột tại Trung Đông. Tăng trưởng năng suất và đầu tư vốn vẫn mạnh mẽ, đồng thời việc làm tiếp tục tăng tương ứng với quy mô lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp hầu như không thay đổi.

"Lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu 2% của Ủy ban, một phần do các cú sốc nguồn cung khiến giá cả tăng trong một số lĩnh vực, bao gồm năng lượng. Ủy ban sẽ đảm bảo ổn định giá cả", thông cáo nêu rõ.

Ngoài ra, Fed cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì chính sách "lượng dự trữ dồi dào trong hệ thống ngân hàng", qua đó cho thấy hiện chưa có kế hoạch cắt giảm lượng trái phiếu mà ngân hàng trung ương đang nắm giữ trong bảng cân đối kế toán trị giá 6.700 tỷ USD , dù đây là điều ông Warsh từng ủng hộ.

Thông cáo trên được thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%, sau khi những tranh cãi liên quan đến ngôn từ định hướng tương lai từng khiến cuộc họp tháng 4 xuất hiện 3 phiếu bất đồng từ các chủ tịch ngân hàng dự trữ khu vực, những người muốn duy trì khả năng linh hoạt cho cả phương án tăng hoặc giảm lãi suất.