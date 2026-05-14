Ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới có tân Chủ tịch

Mới đây, ông Kevin Warsh đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn để trở thành Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)

Trong cuộc bỏ phiếu gây chia rẽ nhất từ trước đến nay đối với vị trí tân Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh, 56 tuổi, đã được phê chuẩn kế nhiệm ông Jerome Powell, người giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Fed từ năm 2018, theo CNBC.

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 54-45 để phê chuẩn ông Warsh, khép lại quá trình kéo dài nhiều tháng bắt đầu từ mùa hè năm 2025 nhằm tìm người kế nhiệm ông Powell. Cuộc bỏ phiếu gần như hoàn toàn theo đường lối đảng phái, với chỉ duy nhất Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Pennsylvania John Fetterman bỏ phiếu ủng hộ ông Warsh. Như vậy, ông Warsh sẽ trở thành Chủ tịch Fed thứ 11 trong kỷ nguyên ngân hàng trung ương hiện đại của Mỹ.

Dù tân Chủ tịch Fed đã lộ diện, ông Powell vẫn sẽ tiếp tục ở lại Fed do vẫn còn 2 năm trong nhiệm kỳ thống đốc. Tháng trước, ông cho biết sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi cuộc điều tra về dự án cải tạo trụ sở Fed hoàn tất. Lần gần nhất một Chủ tịch Fed quay trở lại vai trò thành viên hội đồng thống đốc đã diễn ra cách đây gần 80 năm.

Tổng thống Donald Trump không giấu kỳ vọng rằng ông Warsh sẽ hạ lãi suất, sau khi nhiều lần chỉ trích ông Powell vì cho rằng chính sách tiền tệ quá thắt chặt. Ông Warsh từng là một trong gần 12 ứng viên được cân nhắc, bao gồm cả các thống đốc đương nhiệm Christopher Waller và Michelle Bowman.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết việc Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Fed là bước đi "đáng hoan nghênh" nhằm khôi phục trách nhiệm giải trình, năng lực điều hành và niềm tin vào quá trình ra quyết định của Fed.

Tuy nhiên, việc phê chuẩn diễn ra sau khi các báo cáo công bố trong tuần này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed, trong khi áp lực chi phí trong chuỗi cung ứng tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm. Do đó, thị trường đã giảm kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất, thậm chí bắt đầu tính đến khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa French Hill ca ngợi quyết định này và đánh giá cao lập trường chống lạm phát của ông Warsh.

"Chủ tịch Warsh nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt khả năng chi trả và ổn định giá cả vào trung tâm của chương trình kinh tế", ông Hill cho biết trong một tuyên bố. Cam kết theo đuổi chính sách tiền tệ kỷ luật của ông Warsh được kỳ vọng giúp khôi phục niềm tin vào nền kinh tế và hỗ trợ sự thịnh vượng dài hạn.

Với việc được phê chuẩn giữ vị trí Chủ tịch Fed, đây sẽ là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới. Trong nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2006 đến 2011, ông chứng kiến giai đoạn Fed ban đầu đánh giá thấp rủi ro từ cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn, từ đó dẫn tới khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Để cứu nền kinh tế, ngân hàng trung ương Mỹ đã phải triển khai hàng loạt chính sách chưa từng có. Một phần trong các biện pháp là chương trình mua tài sản quy mô lớn khiến bảng cân đối kế toán của Fed vượt 4.000 tỷ USD .

Sau khi rời Fed, ông Warsh liên tục chỉ trích chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương này. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC năm ngoái, ông từng kêu gọi thay đổi chế độ điều hành tại Fed. Trong thời gian này, ông là giảng viên tại Trường Kinh doanh Stanford và tham gia nhiều hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Dự kiến, ông Warsh sẽ thay thế ông Stephen Miran trong hội đồng thống đốc Fed, người được bổ nhiệm vào tháng 9/2025 để hoàn thành phần còn lại trong nhiệm kỳ của bà Adriana Kugler. Đồng thời, cuộc họp đầu tiên của ông trên cương vị Chủ tịch FOMC dự kiến diễn ra vào ngày 16-17/6.

Kevin Warsh cũng sẽ trở thành Chủ tịch Fed giàu nhất trong lịch sử, với tổng tài sản đầu tư vượt 100 triệu USD . Theo các quy định đạo đức mới được siết chặt sau những tranh cãi liên quan đến hoạt động giao dịch của các quan chức cấp cao, ông sẽ phải thoái vốn khỏi nhiều khoản đầu tư cá nhân khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Fed.