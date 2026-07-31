Sáng nay giá vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Với diễn biến tăng bền bỉ trong suốt một tuần qua, giá vàng trong nước đã chính thức leo lên mức cao nhất tuần.

Trong phiên giao dịch sáng nay (31/7), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá vàng miếng lên hơn 1 triệu đồng mỗi lượng, bán cho khách hàng ở mức trên 143 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, đà tăng của vàng miếng trong sáng nay đã nối dài chuỗi tăng giá suốt tuần qua. Trong 7 ngày qua, mỗi lượng vàng miếng đã tăng hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp vẫn duy trì chênh lệch giá mua - bán ở mức cao tới 4 triệu đồng/lượng, nên những người mua vàng miếng cách đây một tuần vẫn đang tạm lỗ khoảng 1 triệu đồng/lượng nếu bán ra ở thời điểm hiện tại.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẬT TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 139.2 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 143.2

Sáng nay, các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá vàng nhẫn, với mức tăng phổ biến trên 1 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay.

Hiện tại, SJC niêm yết nhẫn vàng 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 138,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn của PNJ được giao dịch quanh 138,5 - 143 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn của Phú Quý ở mức 138,9 - 142,9 triệu đồng/lượng. Đối với sản phẩm nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng, DOJI niêm yết giá 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn tròn trơn ép vỉ ở mức 139,9 - 143,9 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao nhất thị trường. Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn 999 ở mức thấp hơn, trong vùng 139,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang giảm 21 USD (-0,5%) so với giá mở cửa để về vùng 4.081 USD /ounce. Hiện quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 130 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 13 triệu đồng/lượng.