Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc xuống 4.021 USD/ounce rồi phục hồi lên trên 4.040 USD/ounce, qua đó tạo thành hình chữ V hiếm có.

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới giảm mạnh hơn 60 USD. Ảnh: Reuters.

Khép lại tuần giao dịch, giá vàng thế giới tạo thành hình chữ V hiếm có trên biểu đồ hàng ngày. Có thời điểm kim loại quý mất 66 USD , giảm xuống còn 4.021 USD /ounce. Đến gần cuối phiên, giá hồi phục trở lại trên 4.040 USD /ounce, nhưng mức này vẫn thấp hơn 60 USD so với giá chốt phiên liền trước. Chỉ trong một ngày, kim loại quý đã đánh mất hơn 1,4% giá trị.

Theo các chuyên gia Kitco, đợt điều chỉnh kéo dài nhiều tháng của giá vàng dường như đang tiến gần đến hồi kết, nhưng mặt hàng này vẫn tiếp tục dao động tích lũy quanh vùng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD /ounce. Thị trường hiện giằng co giữa vai trò truyền thống của vàng là tài sản trú ẩn an toàn và áp lực từ việc lợi suất thực gia tăng.

Bên cạnh đó, lạm phát kéo dài đã củng cố kỳ vọng rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian lâu hơn, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Điều này gây áp lực lên nhu cầu đầu tư và làm suy giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Ở thị trường kim loại khác, giá bạc, bạch kim lần lượt kết phiên ở 57,4 USD /ounce (-2,4%) và 1.644 USD /ounce (-0,6%). Trong khi đó, palladium giảm mạnh 3,4% xuống còn 1.256 USD /ounce.

Trái ngược với vàng, Phố Wall khép lại phiên giao dịch ngày thứ sáu trong sắc xanh, được dẫn dắt bởi Amazon sau khi "gã khổng lồ" công nghệ này công bố kết quả kinh doanh quý vượt kỳ vọng, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, Apple lao dốc sau khi kết quả kinh doanh gây thất vọng cho giới đầu tư.

Kết thúc phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, lên 7.489,72 điểm. Dù chỉ số này đi lên, số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá trên sàn với tỷ lệ khoảng 1,3:1. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1%, lên 25.373,85 điểm, trong khi Dow Jones tăng 0,53% và chốt phiên ở 52.485,03 điểm.

Thanh khoản trên các sàn giao dịch của Mỹ đang ở mức cao, với khoảng 20,6 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên, cao hơn đáng kể so với mức bình quân 17,1 tỷ cổ phiếu/phiên trong 20 phiên giao dịch gần nhất.

Tương tự, giá dầu thô cũng đóng cửa phiên cuối tuần trong sắc xanh sau khi Iran tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu đang đi qua eo biển Hormuz.

Giá dầu WTI của Mỹ tăng hơn 1%, chốt phiên ở mức 84,67 USD /thùng. Trong khi đó, dầu Brent, chuẩn tham chiếu của thị trường quốc tế, cũng tăng hơn 1%, lên sát 88 USD /thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu đã giảm hơn 5%, sau đợt bán tháo mạnh trong phiên đầu tuần, khi thị trường kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt.