Cục Thuế: Hủy tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế đủ điều kiện

Cục Thuế vừa có hướng dẫn cơ quan thuế các cấp về việc thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn cơ quan thuế các cấp triển khai quy định về tạm hoãn xuất cảnh theo Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời ngay khi người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện.

Tự động gửi thông báo bằng phương thức điện tử

Theo Cục Thuế, việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng trình tự theo quy định của Luật Quản lý thuế và các nghị định hướng dẫn. Đồng thời, quá trình triển khai phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, trong đó việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh không được chậm trễ khi điều kiện đã được đáp ứng.

Sẽ hủy tạm hoãn xuất cảnh ngay cho người nộp thuế khi đủ điều kiện. Ảnh minh họa.

Để thực hiện yêu cầu này, Cục Thuế cho biết, hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ căn cứ kết quả xử lý của cơ quan thuế, tự động gửi thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh bằng phương thức điện tử, ngay sau khi người nộp thuế đủ điều kiện. Việc tự động hóa quy trình được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại, công tác hoặc học tập của người nộp thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế đang ở trạng thái mã số thuế 06 và thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế, cơ quan thuế phải rà soát, xác định điều kiện và ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống ngay khi đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp người nộp thuế thay đổi cơ quan thuế quản lý, cơ quan thuế nơi tiếp nhận quản lý có trách nhiệm thực hiện việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, khi người nộp thuế đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Rà soát, xác định chính xác thông tin trước khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh

Song song với việc bảo đảm hủy bỏ kịp thời, Cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị rà soát chặt chẽ trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Theo đó, cơ quan thuế phải đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; kiểm tra thông tin về người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi, trạng thái mã số thuế và số tiền thuế còn nợ ngay trước thời điểm ban hành thông báo. Việc rà soát nhằm bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng thực tế, tránh trường hợp thông tin thay đổi nhưng chưa được cập nhật dẫn đến áp dụng sai đối tượng.

Cục Thuế cũng yêu cầu bảo đảm người nộp thuế đã được thông tin về số tiền thuế nợ theo các hình thức quy định trong quy trình quản lý nợ trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Ngoài ra, các đơn vị phải cập nhật đầy đủ trạng thái hoạt động của người nộp thuế trên hệ thống quản lý thuế; chuẩn hóa thông tin về số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân của người thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu thì phải bổ sung đầy đủ thông tin về ngày cấp, nơi cấp theo quy định nhằm bảo đảm dữ liệu chính xác khi trao đổi với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Bên cạnh việc hoàn thiện dữ liệu, Cục Thuế yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người nộp thuế nắm rõ các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, ngưỡng tiền thuế nợ, hình thức gửi thông báo cũng như điều kiện được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Người nộp thuế được khuyến nghị chủ động tra cứu tình trạng nợ thuế, trạng thái hoạt động và thông tin về việc áp dụng hoặc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và Cổng thông tin điện tử của ngành thuế.