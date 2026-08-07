Viettel Post hụt lãi vì chi phí nhiên liệu

Doanh thu của Viettel Post tiếp tục tăng trong quý II/2026, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 25% so với cùng kỳ do chi phí vận hành leo thang.

Dù doanh thu tăng trong quý II/2006, lợi nhuận sau thuế của Viettel Post lại giảm 25% so với cùng kỳ. Ảnh: VTP.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026 của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel - Viettel Post (HoSE: VTP), trong quý gần nhất, doanh nghiệp giao vận này đã ghi nhận 5.472 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 15% so với quý I/2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 93 tỷ đồng , tăng hơn 79%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 73 tỷ đồng , tăng khoảng 87% so với quý liền trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế của VTP đã giảm 25%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.230 tỷ đồng , tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 112 tỷ đồng , giảm gần 33%.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, Viettel Post cho biết do chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó tổng công ty phải tiếp tục duy trì đầu tư cho hạ tầng logistics, công nghệ và phương tiện vận tải nhằm mở rộng năng lực khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đồng thời, thị trường logistics vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi chi phí đầu vào, đặc biệt là giá nhiên liệu, duy trì ở mức cao hơn cùng kỳ năm trước, tạo áp lực lên chi phí vận hành của toàn ngành.

Trước đó vào đầu tháng 4, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu liên tục biến động, Viettel Post đã áp dụng phụ phí xăng dầu ở mức 15% trên cước vận chuyển đối với toàn bộ dịch vụ chuyển phát trong nước. Thời điểm đó, doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh nhằm duy trì hoạt động giao nhận ổn định, bảo đảm tiến độ xử lý đơn hàng và chất lượng dịch vụ.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản hợp nhất của Viettel Post đạt hơn 8.067 tỷ đồng , tăng gần 550 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho tăng lên 355 tỷ đồng , chủ yếu do chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng mạnh từ 281 triệu đồng lên 263 tỷ.

Bên cạnh đó, giá trị xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 42 tỷ lên 110 tỷ đồng , bao gồm dự án trung tâm logistics Đà Nẵng tăng từ 11 tỷ lên 63 tỷ đồng . Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục rót vốn vào dự án nâng cấp hệ thống lõi chuyển phát và phát triển robot tự hành. Đây là những khoản đầu tư có thể cải thiện năng suất trong tương lai cho VTP nhưng đồng thời cũng khiến các chi phí và nhu cầu vốn gia tăng trong ngắn hạn.

Theo đại diện Viettel Post, song song với việc mở rộng kết nối và phát triển công nghệ, đơn vị này nỗ lực đầu tư cho hạ tầng và phương tiện vận tải chuyên dụng.

Ngay sau khi kết thúc quý II, trong tháng 7, doanh nghiệp đưa vào khai thác thêm 40 xe container lạnh, tăng cường năng lực vận tải trên các tuyến Bắc - Nam.

Cũng theo Viettel Post, việc bổ sung phương tiện vận tải lạnh còn thể hiện mục tiêu muốn đẩy mạnh phục vụ các chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm, dược phẩm và những nhóm hàng cần kiểm soát nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển.