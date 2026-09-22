Hãng bay trẻ nhất Việt Nam chạm mốc 20 máy bay

Sau 10 tháng khai thác thương mại, Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không trẻ nhất Việt Nam - đã tiếp nhận tàu bay thứ 20, trong đó có hai chiếc Airbus A321 Long Range.

Sun PhuQuoc Airways dự kiến nâng quy mô đội bay lên 32 máy bay trong năm 2026. Ảnh: SPA.

Theo thông tin từ Tập đoàn Sun Group, hãng hàng không thành viên Sun PhuQuoc Airways (SPA) vừa tiếp nhận tàu bay thứ 20, Airbus A321 Long Range (LR) mang số hiệu VN-A926. Hãng hàng không trẻ nhất thị trường Việt Nam đạt cột mốc này chỉ sau 10 tháng bay thương mại.

Cùng với chiếc máy bay mang số hiệu VN-A925 được tiếp nhận trước đó, hai tàu A321LR liên tiếp gia nhập đội bay đã đưa Sun PhuQuoc Airways trở thành một trong những hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam sở hữu và khai thác dòng tàu bay này.

Việc tiếp nhận hai tàu bay đầu tiên này nằm trong kế hoạch sở hữu 10 tàu bay A321LR của hãng, với sự thu xếp tài chính của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). 8 tàu bay còn lại dự kiến tiếp tục gia nhập đội bay, phục vụ các đường bay tầm trung tới Nhật Bản, Kazakhstan và một số thành phố của Nga.

Sun Group cho biết Airbus A321LR là biến thể tầm xa của dòng A321neo, được phát triển để mở rộng khả năng khai thác các hành trình dài hơn của dòng máy bay một lối đi. Phiên bản này có thể được trang bị tối đa 3 thùng nhiên liệu phụ (ACT), nâng tầm hoạt động lên tới 7.400 km, với trọng lượng cất cánh tối đa 97 tấn.

Với tầm bay mở rộng, A321LR có thể được sử dụng cho các đường bay quốc tế tầm trung, trong đó có những thị trường chưa cần đến máy bay thân rộng nhưng có nhu cầu kết nối bằng đường hàng không.

Trên nền tảng A321neo, A321LR duy trì hiệu quả khai thác với mức tiêu thụ nhiên liệu giảm tới 16%, phát thải CO2 thấp hơn khoảng 20% trên mỗi ghế so với dòng A321ceo, đồng thời giảm tiếng ồn nhờ động cơ CFM LEAP-1A thế hệ mới.

Việc đưa A321LR vào khai thác đã giúp Sun PhuQuoc Airways mở rộng phạm vi kết nối từ Đông Nam Á, Đông Bắc Á tới Nhật Bản, Kazakhstan và khu vực Trung Á.

Cột mốc này diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang được đầu tư hạ tầng hàng không và du lịch, hướng tới tăng cường kết nối quốc tế trước thềm Năm APEC 2027.

Sun PhuQuoc Airways dự kiến tiếp tục nâng quy mô đội tàu lên 32 máy bay trong năm nay và đưa vào khai thác dòng thân rộng Airbus A330 từ cuối tháng 9.

Theo số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 27.594 chuyến bay trong tháng 8/2026. Trong đó, 18.887 chuyến cất cánh đúng giờ (OTP), tương ứng tỷ lệ 68,4%; 8.707 chuyến bị chậm, chiếm 31,6%.

Cũng trong tháng 8, Sun PhuQuoc Airways đứng thứ 3 về tỷ lệ OTP, đạt 73,9%, với 2.902 chuyến bay được khai thác, gồm 2.145 chuyến đúng giờ và 757 chuyến chậm. Đáng chú ý, hãng hàng không thành viên của Tập đoàn Sun Group không ghi nhận chuyến bay nào bị hủy trong tháng.