Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới 9 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 22/9 đứng yên sau phiên giảm chiều qua, trong khi giá thế giới biến động quanh 4.346 USD/ounce. Chênh lệch giữa hai thị trường lên tới 9 triệu đồng/lượng.

Sáng 22/9, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với giá chốt phiên liền trước (21/9). Chênh lệch giữa hai chiều vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, cũng lần lượt neo giá vàng miếng ở mức ngang bằng SJC.

Đáng chú ý, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp trên đã liên tục đi ngang trong 4 phiên liên tiếp 18-21/9. Chỉ tới đầu giờ chiều ngày 21/9, giá mặt hàng này mới bắt đầu lao dốc, giảm 1 triệu đồng để về mức giá hiện tại.

Sáng nay, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh tăng giá vàng miếng, mức tăng áp dụng là 100.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch. Sau điều chỉnh, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này đang niêm yết ở 143,8 - 145,3 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 144.6 143.5 143.6 143.6 143.6 142.4 143 143 142.6 142.3 143.5 142.8 144.6 144.6 144.6 143.6 143.6 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6 147.6 146.5 146.6 146.6 146.6 145.4 146 146 145.6 145.3 146.5 145.8 147.6 147.6 147.6 146.6 146.6

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn.

Theo đó, SJC sáng nay niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối ngày hôm qua nhưng đã giảm cả triệu đồng so với cùng giờ sáng. Tập đoàn DOJI neo giá vàng nhẫn ở 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng có ghi nhận tăng nhẹ giá vàng nhẫn 999 khoảng 100.000 đồng, hiện giao dịch ở mức 143,8 - 145,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, dù giữ giá vàng nhẫn đi ngang, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý vẫn là 2 thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường khi bán ra ở mức 146,6 triệu/lượng. Ở chiều mua vào, giá vàng nhẫn tại 2 thương hiệu này hiện dao động quanh mức 142,6-143,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giao ngay vẫn đang biến động khó lường. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới có thời điểm "sập" gần 50 USD xuống thẳng vùng 4.322 USD /ounce. Vài giờ sau đó, giá kim loại quý đã đảo chiều tăng trở lại trên 4.370 USD /ounce, trước khi thu hẹp đà tăng về quanh mức 4.350 USD /ounce hiện tại.

Giá vàng hiện chịu tác động giằng co giữa áp lực lạm phát từ diễn biến giá dầu và triển vọng lãi suất của Mỹ vẫn ở mức cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn áp sát ngưỡng 5%, khiến chi phí vốn và lãi suất chiết khấu đối với cổ phiếu tăng, đồng thời làm chi phí vay mua nhà và vay vốn doanh nghiệp cao hơn. Mặt bằng lãi suất dài hạn cũng khiến chi phí phục vụ nợ liên bang trở thành áp lực ngày càng rõ nét đối với kinh tế Mỹ.

Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách vẫn ở mức cao, việc lợi suất dài hạn duy trì ở mức cao có thể làm tăng chi phí tái cấp vốn của Chính phủ Mỹ, đồng thời gia tăng lo ngại về nguồn cung trái phiếu Kho bạc. Đây cũng là yếu tố tạo áp lực lên lãi suất thực, qua đó làm giảm sức hấp dẫn tương đối của các tài sản không sinh lãi như vàng.

Hiện quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 137,4 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá vàng trong nước tới 9 triệu đồng/lượng.