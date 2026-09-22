Mỹ vừa có thêm công ty chip 1.000 tỷ USD

Hãng chip Mỹ AMD đã chính thức gia nhập nhóm doanh nghiệp đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD, khi giá cổ phiếu tăng lên mức kỷ lục và các nhà đầu tư cũng đang đặt cược lớn vào công ty.

Hãng chip Mỹ AMD đã lần đầu tiên vượt mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 21/9 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters.

Hãng chip Mỹ Advanced Micro Devices (AMD) đã lần đầu tiên vượt mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 21/9 (giờ Mỹ), qua đó chính thức gia nhập nhóm nhỏ các nhà sản xuất chip đạt cột mốc này.

Cổ phiếu AMD đã tăng 9,6%, lên 613,31 USD /cổ phiếu trong phiên giao dịch gần nhất, thiết lập mức cao kỷ lục, theo Reuters. Đáng chú ý, cột mốc này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đang đặt cược vào vai trò ngày càng lớn của công ty trong lĩnh vực điện toán trí tuệ nhân tạo (AI).

Không chỉ AMD, phần lớn cổ phiếu ngành chip đều ghi nhận diễn biến tăng mạnh trong phiên cùng ngày. Cổ phiếu Intel, đối thủ của AMD, tăng khoảng 11,8%, trong khi Qualcomm tăng 4,5%. Chỉ số ngành chip cũng tăng 2,7% lên mức cao nhất trong hơn một tháng.

Như vậy, AMD đã trở thành nhà sản xuất chip thứ 4 của Mỹ vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD , sau Nvidia, Broadcom và Micron. Nvidia vượt mốc này vào năm 2023 và hiện là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, với mức định giá trên 5.000 tỷ USD .

"Tiền đang quay trở lại với xu hướng đầu tư vào AI", ông Thomas Hayes, Chủ tịch Great Hill Capital LLC tại New York, cho biết.

Sự hào hứng của nhà đầu tư đối với các hãng sản xuất chip đã hạ nhiệt trong những tháng gần đây khi thị trường xem xét kỹ hơn mức chi tiêu cho AI của các công ty công nghệ quy mô lớn. Giá dầu tăng liên quan đến xung đột Mỹ - Iran và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài cũng gây thêm áp lực lên lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo ông Hayes, các nhà đầu tư hiện tin rằng AI là lĩnh vực duy nhất có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả trong bối cảnh nền kinh tế suy yếu do ảnh hưởng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và AMD là đại diện cho xu hướng đó.

AMD đã đẩy nhanh việc ra mắt các sản phẩm AI và chuyển từ bán từng loại chip riêng lẻ sang cung cấp các hệ thống hoàn chỉnh, kết hợp bộ xử lý, thiết bị mạng và các phần cứng liên quan, nhằm cạnh tranh với Nvidia.

Trong khi đó, nhu cầu ngày càng tăng đối với các bộ xử lý trung tâm (CPU) được sử dụng cùng bộ xử lý đồ họa (GPU) trong các máy chủ phục vụ hoạt động suy luận AI (inference) đã giúp AMD giành thêm thị phần từ Intel.

Tháng trước, AMD dự báo doanh thu quý sẽ cao hơn kỳ vọng của Phố Wall, nhưng thực tế vẫn thấp hơn những kỳ vọng của giới đầu tư.

Dù vậy, cổ phiếu AMD đã tăng 185% trong năm 2026, vượt xa mức tăng 15,8% của Nasdaq, chỉ số tập trung nhiều vào nhóm công nghệ, đồng thời đưa AMD vào nhóm những cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất trong S&P 500.