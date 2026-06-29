Hãng chip Trung Quốc chốt hợp đồng 3 tỷ USD với Tencent

Nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc ChangXin Memory Technologies (CXMT) vừa đạt được thỏa thuận cung ứng dài hạn cho công ty công nghệ Tencent trị giá hơn 20 tỷ nhân dân tệ.

Danh mục khách hàng của CXMT hiện bao gồm Tencent, Alibaba Cloud, ByteDance, Lenovo, Xiaomi... Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, hợp đồng thương mại trị giá hơn 20 tỷ nhân dân tệ (gần 3 tỷ USD ) giữa CXMT và Tencent sẽ đảm bảo nguồn cung chip DRAM cho hệ thống máy chủ của Tencent trong vòng 3 đến 5 năm tới.

DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) là linh kiện then chốt vận hành các hạ tầng điện toán đám mây, cơ sở dữ liệu và các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc giành được cam kết "khổng lồ" từ Tencent được xem là một bảo chứng vàng cho CXMT - công ty thường bị xem là đi sau về mặt công nghệ so với hai ông lớn Hàn Quốc Samsung Electronics và SK Hynix.

Cú hích trước thềm IPO

Vào tháng 5 vừa qua, CXMT đã nhận được sự phê duyệt từ Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng Hải để tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn STAR Market.

Với mục tiêu huy động 29,5 tỷ nhân dân tệ, đây được kỳ vọng là một trong những thương vụ niêm yết có quy mô lớn nhất tại Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây.

Bản cáo bạch IPO của CXMT cho biết Tencent không phải là đối tác duy nhất, CXMT đang đàm phán các thỏa thuận tương tự với nhiều tập đoàn Internet lớn khác và hiện nắm giữ danh mục khách hàng lớn bao gồm Alibaba Cloud, ByteDance, Lenovo và Xiaomi.

Sở hữu các hợp đồng cung ứng dài hạn đã trở thành ưu tiên sống còn của các đại gia công nghệ trong bối cảnh thị trường biến động hiện nay. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ ngân hàng đầu tư UBS, giá hợp đồng DRAM trong quý I/2026 đã tăng vọt khoảng 95% so với quý trước đó. Cơ quan này dự báo chu kỳ tăng giá của ngành chip nhớ sẽ kéo dài ít nhất cho đến cuối năm 2027, đẩy quy mô thị trường toàn cầu đạt 786 tỷ USD trong năm nay và chạm mốc 1,2 nghìn tỷ USD vào năm 2027.

Nhờ làn sóng bùng nổ này, CXMT - nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới với 7,7% thị phần vào năm 2025 - đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu quý I/2026 của CXMT đạt 50,8 tỷ nhân dân tệ, tăng tới 700% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, công ty thu về khoản lợi nhuận ròng 25 tỷ nhân dân tệ, đảo ngược hoàn toàn mức lỗ 1,6 tỷ nhân dân tệ của cùng kỳ năm trước.

Phân tích từ UBS chỉ ra rằng các hợp đồng dài hạn đi kèm biên độ giá và điều khoản trả trước đang trở thành xu hướng chung của ngành khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn muốn bảo đảm nguồn cung, với nhiều bên chấp nhận cam kết hơn 50% sản lượng trong kỳ hạn 3-5 năm.

Dự định tương lai của CXMT

Bên cạnh cơ sở hiện tại ở Thượng Hải vốn tập trung vào công đoạn đóng gói chip nhớ băng thông cao (HBM), CXMT đã bắt đầu khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất DRAM hoàn toàn mới tại thành phố này.

Tính đến thời điểm hiện tại, CXMT đang vận hành hai nhà máy chế tạo DRAM loại 12 inch tại Hợp Phì và một nhà máy tại Bắc Kinh, với tổng công suất kết hợp đạt khoảng 300.000 tấm wafer mỗi tháng.

Khi cơ sở mới tại Thượng Hải và các dây chuyền bổ sung đi vào hoạt động, hãng công nghệ này sẽ nâng gấp đôi sản lượng DRAM lên mức xấp xỉ 600.000 tấm wafer/tháng. Bước đi này củng cố mạnh mẽ cho chiến lược tự chủ của Trung Quốc trong phân khúc DRAM vốn đang bị chi phối hoàn toàn bởi các doanh nghiệp Mỹ và Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, con đường bứt phá của hãng vẫn phải đối mặt với không ít lực cản kỹ thuật. Một nguồn tin nội bộ cho biết CXMT đang ghi nhận tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn khá thấp đối với các dòng chip nhớ thế hệ mới DDR5 trong suốt quý I vừa qua.