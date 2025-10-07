Cổ phiếu hãng chip Mỹ tăng dựng đứng sau hợp tác với OpenAI

OpenAI và Advanced Micro Devices (AMD) đã đạt một thỏa thuận chung, giúp công ty của Sam Altman nắm giữ 10% cổ phần của nhà sản xuất chip này.

Cổ phiếu của AMD đã tăng hơn 35% sau thông tin OpenAI sẽ nắm giữ 10% cổ phần của nhà sản xuất chip. Ảnh: Reuters.

Sau thông tin trên, cổ phiếu AMD đã tăng hơn 35% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 6/10 (giờ địa phương), theo CNBC.

Theo thông báo từ 2 công ty, OpenAI sẽ triển khai 6 GW GPU Instinct của AMD trong nhiều năm và qua nhiều thế hệ phần cứng khác nhau. Quá trình này sẽ bắt đầu thông qua đợt triển khai 1 GW chip vào nửa cuối năm 2026.

AMD đã cấp cho OpenAI quyền mua lên tới 160 triệu cổ phiếu phổ thông của công ty, với quyền lợi gắn liền cùng khối lượng triển khai thực tế và giá cổ phiếu của AMD.

Đợt quyền lợi đầu tiên sẽ được kích hoạt sau khi hoàn tất triển khai 1 GW. Các đợt tiếp theo chính thức có hiệu lực khi OpenAI mở rộng lên 6 GW và đạt được các mục tiêu kỹ thuật - thương mại quan trọng, nhằm tiến đến việc triển khai ở quy mô lớn.

Nếu OpenAI thực hiện toàn bộ quyền mua này, công ty có thể sở hữu khoảng 10% cổ phần của AMD, dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay.

OpenAI cho biết giá trị của thỏa thuận lên tới hàng tỷ USD nhưng phía công ty lại từ chối tiết lộ con số cụ thể.

"Năng lực dẫn đầu của AMD trong lĩnh vực chip hiệu năng cao sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh tiến độ phát triển AI và mang lợi ích của trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến đến với mọi người nhanh hơn", CEO OpenAI Sam Altman cho biết.

Đáng chú ý, cú bắt tay trên còn giúp AMD trở thành đối tác chiến lược của OpenAI và đây cũng là một trong những hợp đồng triển khai GPU lớn nhất trong ngành AI tính đến thời điểm hiện tại.

Hợp tác này có thể giảm bớt áp lực lên chuỗi cung ứng toàn ngành và giảm sự phụ thuộc của OpenAI vào một nhà cung cấp duy nhất.

Chỉ 2 tuần trước, Nvidia đã ký thỏa thuận đầu tư và cung ứng trị giá 100 tỷ USD với OpenAI, củng cố vai trò của "gã khổng lồ" chip trong việc cung cấp sức mạnh cho thế hệ mô hình AI tiếp theo.

Theo đó, OpenAI dự định xây dựng và triển khai các hệ thống của Nvidia với nhu cầu điện năng lên tới 10 GW.

CEO Nvidia Jensen Huang cho biết đây là một dự án khổng lồ, đồng thời lý giải 10 GW này tương đương 4-5 triệu đơn vị xử lý đồ họa (GPU) - tương đương với số lượng mà Nvidia sẽ xuất xưởng trong năm nay và gấp đôi so với năm ngoái.

Ngoài ra, OpenAI cũng đang đàm phán với Broadcom để phát triển các chip tùy chỉnh phục vụ cho thế hệ mô hình AI kế tiếp.

Khoản cam kết giữa OpenAI và AMD cho thấy mức độ "xoay vòng" ngày càng cao của nền kinh tế AI - nơi mà vốn, cổ phần và sức mạnh tính toán được trao đổi giữa một nhóm nhỏ các công ty cùng xây dựng và vận hành công nghệ này.

Đây là một hệ sinh thái kinh tế khép kín và các nhà phân tích cảnh báo chuỗi liên kết này có thể đối mặt với rủi ro lớn nếu bất kỳ mắt xích nào trở nên suy yếu.