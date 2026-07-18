Viettel, Vietcombank hiến kế gỡ điểm nghẽn tăng trưởng

Viettel, Vietcombank cùng các doanh nghiệp đã đề xuất hàng loạt giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, cơ chế, công nghệ, logistics và vật liệu xây dựng.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel. Ảnh: VGP.

Ngày 18/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề: "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".

Tại hội nghị, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện danh mục các doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Đồng thời, cần xác định rõ doanh nghiệp đầu tàu ở từng lĩnh vực và giao các nhiệm vụ chiến lược phù hợp với năng lực, lợi thế của từng đơn vị.

Trao cơ chế cho doanh nghiệp công nghệ đầu tàu

Theo ông Thắng, khi được xác định là doanh nghiệp đầu tàu, ngoài mục tiêu sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần được giao thêm những nhiệm vụ mang tầm chiến lược quốc gia như dẫn dắt đổi mới công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng trong nước, mở rộng thị trường quốc tế, làm chủ công nghệ lõi, phát triển các sản phẩm chiến lược và tham gia các dự án trọng điểm quốc gia. Chỉ khi đó, doanh nghiệp Nhà nước mới phát huy đầy đủ vai trò dẫn dắt và tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Liên quan đến chủ trương phát huy vai trò của doanh nghiệp Nhà nước với tư cách là "người mua lớn", "người đặt hàng lớn" nhằm tạo thị trường cho doanh nghiệp trong nước, lãnh đạo Viettel đánh giá đây là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, Chính phủ cần sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, phương thức thực hiện cũng như cơ chế khuyến khích doanh nghiệp Nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu về chất lượng và năng lực.

Lãnh đạo Viettel cũng đề xuất bổ sung các chỉ tiêu đánh giá mức độ lan tỏa của doanh nghiệp đầu tàu đối với nền kinh tế như số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng, tỷ lệ nội địa hóa, giá trị mua sắm trong nước hay số doanh nghiệp công nghệ được hỗ trợ phát triển sản phẩm.

Theo ông Thắng, mục tiêu là mỗi dự án không chỉ tạo tăng trưởng cho riêng doanh nghiệp thực hiện mà còn thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam, qua đó một đồng vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước có thể kéo theo nhiều đồng vốn của khu vực tư nhân và xã hội.

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo doanh nghiệp cũng kiến nghị Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách đủ mạnh để hình thành đội ngũ doanh nghiệp công nghệ đầu tàu quốc gia, trong đó có Viettel, VNPT, MobiFone, FPT, CMC... Những doanh nghiệp này cần được giao nhiệm vụ, trao cơ chế phù hợp và tạo điều kiện tham gia phát triển các công nghệ, sản phẩm chiến lược quốc gia. Đồng thời, cần tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế tài chính, đầu tư, mua sắm công, thử nghiệm công nghệ, tiếp cận dữ liệu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Lãnh đạo Viettel đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch hạ tầng logistics quốc gia theo hướng đồng bộ, liên thông giữa hệ thống giao thông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, trung tâm logistics, kho vận, cửa khẩu thông minh và các trung tâm trung chuyển lớn.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị nghiên cứu cơ chế cho phép doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Nhà nước, được trích lập Quỹ xúc tiến đầu tư từ lợi nhuận trước thuế. Theo ông Thắng, trong quá trình mở rộng đầu tư ra nước ngoài, Viettel gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh của các ngân hàng trong nước do chi phí cao hơn 50-60% so với ngân hàng nước ngoài. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn có cơ chế để khơi thông nguồn vốn trong nước phục vụ hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Đề xuất đẩy mạnh phát hành trái phiếu quốc tế

Ở góc độ ngân hàng thương mại, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, nêu 5 nhóm vướng mắc chính mà nhà băng này đang gặp phải như việc bố trí đủ nguồn vốn cho tăng trưởng tín dụng, mất cân đối nguồn vốn, áp lực chi phí vốn gia tăng, nguồn cung ngoại tệ và tỷ giá, cùng những bất cập liên quan đến chính sách tài sản bảo đảm khi quy hoạch của địa phương thay đổi.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank. Ảnh: VGP.

Theo ông Tùng, vấn đề cốt lõi hiện nay là năng lực vốn của các ngân hàng không còn dồi dào để đáp ứng nhu cầu tín dụng, đặc biệt khi nhiều dự án quy mô lớn sẽ được triển khai trong thời gian tới. Vì vậy, giải pháp cần thiết là huy động thêm nguồn vốn từ bên ngoài. Chủ tịch Vietcombank đề xuất Bộ Tài chính xem xét phát hành trái phiếu quốc tế trong thời gian tới. Với uy tín hiện nay của Việt Nam trên thị trường quốc tế, việc phát hành trái phiếu có thể đạt mức lãi suất thuận lợi hơn so với việc từng doanh nghiệp tự huy động vốn.

Đại diện doanh nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng, ông Nguyễn Văn Trường, Tổng giám đốc Doanh nghiệp Xuân Trường, kiến nghị hoàn thiện cơ chế xác định giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là đất và cát, sát với diễn biến thực tế của thị trường. Theo ông, việc áp dụng "giá tham khảo" cần phản ánh đúng mặt bằng giá nhằm tránh gây khó khăn cho các dự án.

Về quản lý mỏ vật liệu, ông Trường đề xuất duy trì các mỏ dự trữ có quy mô 10.000-100.000 m3. Đối với những mỏ không có trữ lượng thực tế hoặc không khai thác để cung cấp vật liệu cho các công trình, cơ quan quản lý cần thu hồi giấy phép.

Ông cũng cho rằng Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào nhưng công suất khai thác còn bị hạn chế bởi các quy định hiện hành. Do đó, các địa phương cần rà soát thực tế toàn bộ các mỏ; nếu phát hiện trữ lượng báo cáo không đúng thực tế, cơ quan chức năng cần kiểm tra và xử lý, kể cả thu hồi giấy phép.

Về phương thức khai thác, ông Trường đề xuất mở rộng hình thức khai thác âm. Theo doanh nghiệp, phương án này không chỉ giúp tăng sản lượng khai thác mà sau khi kết thúc còn có thể hình thành các hồ điều hòa, góp phần chống ngập, cải thiện cảnh quan sinh thái và môi trường.