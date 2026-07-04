Thủ tướng: Sẽ cắt phân bổ vốn với bộ ngành, địa phương giải ngân chậm

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương chưa đạt mục tiêu tăng trưởng 6 tháng đầu năm khẩn trương rà soát kịch bản, cụ thể hóa nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương tăng tốc trong nửa cuối năm để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng được giao. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu bế mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng và công tác chỉ đạo, điều hành trong giai đoạn nửa cuối năm nay.

Trong đó, các bộ ngành, địa phương được yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt là các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp phải rà soát kỹ kịch bản, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao rõ trách nhiệm chỉ đạo và tiến độ thực hiện cho từng ngành, từng cấp, gắn với công tác kiểm tra.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn. Đối với các địa phương chưa đạt, cần quyết tâm hoàn thành mục tiêu, đặc biệt là Hà Nội, TP.HCM cùng các địa phương là động lực tăng trưởng.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh 25/34 địa phương có mức tăng trưởng dưới 10% trong nửa đầu năm phải nỗ lực cao hơn nữa. Trong kịch bản của Chính phủ đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, đề nghị các bộ, ngành và nhất là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và triển khai thực hiện theo kịch bản, giải pháp điều hành của Chính phủ.

Bên cạnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng các địa phương, Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành và địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Để tạo động lực cho tăng trưởng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia về giao thông, đường bộ, đường sắt, sân bay, điện, hạ tầng nông nghiệp và các dự án phục vụ APEC 2027.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ tiếp tục công khai tiến độ giải ngân của từng bộ ngành và địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, Chính phủ sẽ cắt giảm phân bổ vốn đầu tư công đối với các bộ ngành, địa phương giải ngân chậm và không đạt tiến độ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống; xử lý hiệu quả các dự án, vụ việc tồn đọng để đưa vào triển khai trên thực tế, tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm và tháo gỡ nguồn lực vốn, đất đai đang tồn đọng.

Đối với các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khẩn trương ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hoàn thành xây dựng, làm sạch, chuẩn hóa và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm dữ liệu quốc gia để cung ứng thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Thủ tướng, các nhiệm vụ trọng tâm trên sẽ quyết định việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời tạo tiền đề cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình phát triển trong thời gian tới.