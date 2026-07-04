Tăng trưởng 6 tháng dưới 9%, Hà Nội, TP.HCM vẫn quyết vượt 10% cả năm

Lãnh đạo Hà Nội và TP.HCM khẳng định không hạ mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời đưa ra các giải pháp thúc đẩy đầu tư, giáo dục và an sinh trong 6 tháng cuối năm.

Dù tăng trưởng 6 tháng vẫn dưới mục tiêu đề ra, cả Hà Nội và TP.HCM đều không điều chỉnh tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4/7, lãnh đạo Hà Nội và TP.HCM đều khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể cho 6 tháng cuối năm.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, GRDP quý II ước tăng hơn 9%, thu ngân sách Nhà nước 6 tháng trên địa bàn đạt khoảng 410.992 tỷ đồng , bằng 63,2% dự toán được giao. Giải ngân vốn đầu tư công cùng giai đoạn đạt 64.000 tỷ đồng , tương đương trên 53% kế hoạch Trung ương giao.

Theo ông Thắng, công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch của Thủ đô tiếp tục phục hồi, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng nhìn nhận kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô và chưa đạt yêu cầu tăng trưởng 2 con số Trung ương, Chính phủ giao.

"Nhận thức rõ trách nhiệm đối với tăng trưởng chung của cả nước, Hà Nội xác định trong 6 tháng cuối năm phải tăng tốc và bứt phá, nỗ lực mục tiêu tăng trưởng hai con số, không điều chỉnh mục tiêu thấp hơn", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nói.

Theo lãnh đạo Hà Nội, mục tiêu này được đặt ra dựa trên 3 căn cứ gồm Luật Thủ đô 2026 có hiệu lực từ ngày 1/7; nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tập trung vào xây lắp; các dự án quy mô lớn khởi công từ năm 2025 đã hoàn tất chuẩn bị đầu tư và sẽ được triển khai đồng bộ vào cuối năm 2026.

Trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục đầu tư để triển khai các dự án hạ tầng chiến lược.

Thành phố cũng cho biết sẽ thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; triển khai hiệu quả chương trình khám sức khỏe diện rộng miễn phí cho người dân; củng cố y tế cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám chữa bệnh.

Trong lĩnh vực giáo dục, Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục phổ thông đứng thứ hai cả nước trong năm học 2025-2026, đồng thời xây dựng thêm trường học, phòng học và quỹ đất giáo dục, đảm bảo tối thiểu 80% học sinh được học tại các cơ sở công lập.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng cho biết tăng trưởng kinh tế của thành phố trong 6 tháng đầu năm đạt 8,55%, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Trong nửa đầu năm nay, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới so với doanh nghiệp rút khỏi thị trường trên địa bàn thành phố đã tăng 1,07%, trong khi năm 2025 còn ở mức âm, phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện.

Để chuẩn bị cho năm học mới, TP.HCM đã phát động chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027" trước ngày 5/9.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành số phòng học mới, thành phố sẽ đạt tỷ lệ 230 phòng học trên 10.000 dân và hướng tới mục tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân vào năm 2028-2029.

Về sách giáo khoa, từ năm học 2026-2027, TP.HCM sẽ triển khai miễn phí cho mượn sách giáo khoa đối với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10, sau đó mở rộng ra tất cả khối lớp vào năm 2029.

Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số, TP.HCM dự kiến bố trí 150 tỷ đồng mỗi năm để cấp miễn phí sách giáo khoa.

Liên quan mục tiêu tăng trưởng cả năm nay, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh dự báo 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên thành phố sẽ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách trên 10%.