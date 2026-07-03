Việt Nam tăng trưởng 8,18% sau nửa năm

GDP quý II/2026 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực chính. Lũy kế 6 tháng, nền kinh tế Việt Nam đã tăng 8,18%.

Nền kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 8,18% sau 6 tháng đầu năm, vẫn còn cách khá xa mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% mà Chính phủ đề ra. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm nay.

Riêng quý II, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,06% (đóng góp 5,65% vào mức tăng chung); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,51% (đóng góp lớn nhất với 50,07%); và khu vực dịch vụ tăng 7,87% (đóng góp 44,28%).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GDP Việt Nam tăng 8,18%, cao hơn mức tăng 7,63% của cùng kỳ năm 2025. Xét theo khu vực kinh tế, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%; công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%; và khu vực dịch vụ tăng 8,09%.

Đáng chú ý, đây là mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm cao nhất kể từ những năm 2000, thời điểm Cục Thống kê bắt đầu công bố số liệu kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, so với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% cả năm nay, mức tăng trưởng nửa đầu năm vẫn chưa đạt yêu cầu.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, Cục Thống kê đánh giá ngành nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước vừa hưởng lợi từ việc thị trường xuất khẩu nông sản tiếp tục được mở rộng.

Đối với khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng trưởng tiếp tục được hỗ trợ bởi sự phục hồi của đơn hàng xuất khẩu, các động lực tăng trưởng được củng cố và hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư công.

TĂNG TRƯỞNG GDP 6T ĐẦU NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY CỦA VIỆT NAM Nguồn: Cục Thống kê. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tăng trưởng GDP 6T % 7.12 1.81 5.64 6.42 3.72 6.42 7.63 8.18

Ở khu vực dịch vụ, các hoạt động thương mại, vận tải và du lịch tiếp tục phục hồi tích cực nhờ nhu cầu tiêu dùng gia tăng cùng hoạt động lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân sôi động.

Về cơ cấu nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,61% GDP; công nghiệp và xây dựng chiếm 37,66%; dịch vụ chiếm 43,52%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,21%.

So với cùng kỳ năm 2025, tỷ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng đã tăng từ 36,82% lên 37,66%, trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 11,28% xuống còn 10,61%.

Xét theo góc độ sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng trong 6 tháng đầu năm tăng 8,15% so với cùng kỳ năm 2025; tích lũy tài sản tăng mạnh 15,2%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 20,18%, trong khi nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 26,44%.

Hơn 169.800 doanh nghiệp gia nhập và trở lại thị trường

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lũy kế 6 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 111.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 1,3 triệu tỷ đồng và gần 515.300 lao động đăng ký.

So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 23%, tổng vốn đăng ký tăng 65%, trong khi số lao động đăng ký giảm gần 13%.

Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn này đạt 12,1 tỷ đồng , tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế, bao gồm vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt gần 3,1 triệu tỷ đồng , tăng 11%.

Cùng với hơn 58.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường trong 6 tháng vừa qua đạt hơn 169.800 doanh nghiệp, tăng 11%. Bình quân mỗi tháng có khoảng 28.300 doanh nghiệp gia nhập/trở lại thị trường.

Ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng ở mức cao. Trong 6 tháng, cả nước có khoảng 85.900 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước; gần 41.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21%; và gần 24.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới gần 95%.

Bình quân mỗi tháng có khoảng 25.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.