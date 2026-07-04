Bất ngờ với 9 địa phương tăng trưởng trên 10% sau nửa năm

Với mức tăng GRDP ước đạt 12,79%, Hà Tĩnh là địa phương dẫn đầu tăng trưởng cả nước sau nửa năm. Ngoài ra còn có 8 địa phương khác ghi nhận tăng trưởng trên 10%.

Hà Tĩnh dẫn đầu tăng trưởng cả nước trong nửa đầu năm. Trong ảnh là Khu kinh tế Vũng Áng nằm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Theo báo cáo mới nhất từ cơ quan thống kê quốc gia, trong quý II năm nay, cả nước có 10/34 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng GRDP trên 10%. Đáng chú ý, Hà Tĩnh bất ngờ là địa phương dẫn đầu với mức tăng 12,88%, tiếp theo là Quảng Ninh (+11,83%), Thái Nguyên (+11,3%), Hải Phòng (+11,24%), Bắc Ninh (+11,14%), Phú Thọ (+10,95%), Ninh Bình (+10,85%), Hưng Yên (+10,81%), Tây Ninh (+10,37%) và An Giang (+10,3%).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, cả nước có 9 địa phương duy trì mức tăng trưởng GRDP trên 10%, gồm Hà Tĩnh (+12,79%), Ninh Bình (+11,44%), Hải Phòng (+11,33%), Quảng Ninh (+11,11%), Hưng Yên (+10,72%), Bắc Ninh (+10,56%), Phú Thọ (+10,18%), Tây Ninh (+10,12%) và Thái Nguyên (+10,01%).

9 ĐỊA PHƯƠNG TĂNG TRƯỞNG 2 CHỮ SỐ SAU NỬA ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Báo cáo Bộ Tài chính. Nhãn Hà Tĩnh Ninh Bình Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Bắc Ninh Phú Thọ Tây Ninh Thái Nguyên Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm % 12.79 11.44 11.33 11.11 10.72 10.56 10.18 10.12 10.01

Bên cạnh nhóm địa phương tăng trưởng hai con số, TP.HCM và Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là hai cực tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm, GRDP của TP.HCM ước tăng 8,55%, còn Hà Nội tăng 8,22%. Hai địa phương đóng góp lần lượt 21,9% và 11,71% vào tăng trưởng GDP chung của cả nước.

Xét về quy mô kinh tế, TP.HCM tiếp tục là địa phương có GRDP lớn nhất cả nước, chiếm 23,26% tổng quy mô nền kinh tế. Xếp sau là Hà Nội với 12,57%. Nền kinh tế Hải Phòng hiện cũng chiếm 5,9% quy mô kinh tế cả nước, trong khi TP Đồng Nai chiếm 5,4% và Bắc Ninh tương đương 4,1%.

Kết quả tăng trưởng tích cực của các địa phương đã góp phần đưa GDP cả nước quý II ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, nâng mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên khoảng 8,18%. Theo Bộ Tài chính, đây là mức tăng trưởng nửa đầu năm cao nhất từ trước đến nay.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra sáng 4/7, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên hầu hết lĩnh vực, trở thành điểm sáng của khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, mức tăng trưởng GDP 6 tháng dù cao nhất lịch sử này vẫn thấp hơn khoảng 1,52 điểm % so với mục tiêu đề ra, tạo áp lực lớn đối với nhiệm vụ tăng trưởng trong nửa cuối năm.

Đánh giá về triển vọng những tháng cuối năm, Bộ Tài chính cho rằng mục tiêu tăng trưởng vẫn rất thách thức nhưng có nhiều yếu tố hỗ trợ. Trong đó, giá dầu thế giới có xu hướng giảm; Trung ương và Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 18 cùng 10 nghị quyết đột phá; nhiều điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đã cơ bản được tháo gỡ.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 168 và 169 với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.