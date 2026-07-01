Thủ tướng: Thanh tra, kiểm tra chuyên đề vật liệu xây dựng tuần tới

Thanh tra Chính phủ chủ trì ngay trong tuần tới tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại một số địa phương đang thiếu nguồn vật liệu xây dựng.

Tiêu chí quan trọng để đánh giá, sắp xếp cán bộ

Ngày 1/7, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm (Chuyên đề về giao thông vận tải).

Tại Kết luận, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, các địa phương và các cơ quan liên quan cập nhật tiến độ mới nhất về tình hình thực hiện, kết quả giải ngân các dự án, thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Xây dựng làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Triển khai các dự án trọng điểm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định việc hoàn thành các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông có ý nghĩa rất quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển "2 con số" trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Do vậy, kết quả triển khai các dự án là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, sắp xếp cán bộ theo quy định của Đảng và cũng là cơ sở quyết định việc ưu tiên phân bổ vốn đầu tư, giao nhiệm vụ quản lý dự án cho các cơ quan, đơn vị trong các năm tiếp theo.

Đối với các dự án đường bộ cao tốc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, các địa phương cần tập trung hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án; đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, sớm khởi công dự án, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan trực thuộc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho các công trình, dự án theo đúng kế hoạch.

Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương trong công tác quản lý giá vật liệu xây dựng. Các địa phương có mỏ vật liệu xây dựng tiếp tục rà soát, quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép và gia hạn các mỏ.

Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Xây dựng ngay trong tuần tới tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại một số địa phương đang thiếu nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho các dự án, kịp thời có giải pháp tháo gỡ, xử lý các vi phạm nếu có.

“Trường hợp cần thiết, xử lý thu hồi các giấy phép đã cấp không thực hiện đúng quy định về khai thác vật liệu để phục vụ các dự án, công trình quan trọng quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 31/7”, Kết luận nêu rõ.

Hoàn thành sân bay Long Thành trong năm 2026

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Kết luận nêu rõ: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là chủ đầu tư dự án, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ dự án.

Bộ Tài chính chỉ đạo ACV, VEC và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành dự án Cảng hàng không Long Thành và các tuyến đường kết nối trong năm 2026 theo đúng tiến độ hợp đồng dự án.

UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo nhà đầu tư tập trung, huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đặc biệt là các tuyến đường kết nối bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, kịp thời phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Với các dự án đường sắt, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và thuê đơn vị, tổ chức đủ năng lực để thẩm tra hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo quy định.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định nhà nước sớm tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trình Chính phủ trước ngày 5/7 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 10/7.