Đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026 và 2027 cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cư trú và doanh nghiệp có khoản thu tối đa 10 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của từng năm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 7/8, Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế Thu nhập cá nhân, thuế Thu nhập doanh nghiệp với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Theo dự thảo, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của từng năm.

Tương tự, doanh nghiệp có tổng doanh thu mỗi năm trong 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm này.

Chính sách hướng tới nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ có bình quân dưới 10 lao động đóng bảo hiểm xã hội mỗi năm. Ngoài ra, nguồn vốn của doanh nghiệp không quá 3 tỷ đồng ; doanh thu tối đa 3 tỷ đồng /năm với khối nông - lâm - thủy sản, công nghiệp, xây dựng và 10 tỷ/năm với khu vực thương mại, dịch vụ.

Bộ Tài chính cho biết đề xuất được đưa ra trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh vẫn gặp khó khăn. Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy 59,3% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó do đầu vào đắt đỏ và biến động. Khoảng 43,8% gặp vấn đề về thị trường tiêu thụ, còn 32,6% thiếu nguồn lực như vốn và nhân sự. Doanh nghiệp siêu nhỏ cũng đối mặt tình trạng tương tự.

Do đó, việc giảm thuế sẽ giúp các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh giữ lại một phần thu nhập để tái đầu tư, mở rộng hoạt động, và tích lũy.

Bộ Tài chính dự kiến ngân sách Nhà nước sẽ giảm thu hơn 6.700 tỷ đồng trong 2 năm nếu chính sách được thông qua. Tuy nhiên, Bộ đánh giá việc giảm thuế trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhưng về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách ổn định, bền vững hơn.

Cơ quan soạn thảo dự kiến trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10. Nếu được thông qua, chính sách sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.