Động lực tăng trưởng mới cho hàng triệu hộ kinh doanh

Từ World Cup đến các concert quy mô, các giải marathon quốc tế, những sự kiện văn hóa - giải trí - thể thao lớn đang tạo nên làn sóng tiêu dùng mạnh mẽ trên cả nước.

FIFA World Cup 2026 tạo nên một làn sóng tiêu dùng mạnh mẽ trên cả nước, vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với các hộ kinh doanh.

2h sáng, nhiều quán cà phê tại TP.HCM vẫn kín khách trước màn hình chiếu lớn. Một số nhà hàng vốn đóng cửa lúc 22h kéo dài phục vụ đến hết trận. Cách đó không xa, cửa hàng tiện lợi liên tục bổ sung đồ ăn, nước uống lên kệ.

Những hình ảnh ấy đang xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành trong mùa FIFA World Cup 2026. Nhưng bóng đá chỉ là một lát cắt của xu hướng lớn hơn, khi các sự kiện văn hóa, giải trí và thể thao ngày càng trở thành một phần phong cách sống của người Việt, chúng cũng tạo ra nhịp tiêu dùng mới, mở thêm cơ hội cho hàng triệu hộ kinh doanh.

Khi hộ kinh doanh trở thành một phần của nền kinh tế trải nghiệm

Một trận bóng hấp dẫn sẽ thành cuộc hẹn nhóm bạn. Một concert tạo ra hàng chục nghìn khán giả cùng ăn uống, di chuyển và mua sắm trước, sau sự kiện. Một giải marathon tạo nhịp sống mới cho cả thành phố khi cửa hàng, dịch vụ xung quanh cùng hòa vào dòng người tham dự.

Nhìn ngược lại, các điểm bán chính là phần quan trọng giúp sự kiện thể thao, văn hóa bước ra khỏi sân khấu, đường chạy hay màn hình để trở thành trải nghiệm thực trong đời sống.

Mỗi làn sóng như vậy đều là cơ hội tăng trưởng. Nhưng thực tế, lượng khách đông hơn chưa đồng nghĩa doanh thu sẽ tự động tăng.

Anh Nam, chủ một quán ăn tại quận 3, TP.HCM, chia sẻ: "Đông khách thì vui, nhưng phục vụ chậm một chút là họ sẽ bỏ đi. Tôi cần xử lý nhiều giao dịch hơn trong cùng khung thời gian, đồng thời phải nắm được tình hình dòng tiền, tồn kho theo thời gian thực để kịp nhập hàng".

Bài toán vì thế không còn là nắm bắt xu hướng hay thu hút khách hàng, mà là phục vụ nhanh hơn, thanh toán thuận tiện hơn và quản lý vận hành hiệu quả trong những khung giờ cao điểm.

Kết nối nhu cầu trải nghiệm với hàng trăm nghìn điểm bán

Nhìn từ nhu cầu đó, Techcombank lựa chọn đồng hành với hộ kinh doanh theo cách rất thiết thực. Bên cạnh các giải pháp tài chính và vận hành, ngân hàng còn góp phần tạo thêm dòng khách và gia tăng giao dịch cho các điểm bán.

Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU được phát triển xoay quanh ba nhóm trải nghiệm trọng tâm: giải trí, ẩm thực - du lịch và thể thao - sức khỏe. Hệ sinh thái ưu đãi mở rộng theo phong cách sống của khách hàng. Khi nhu cầu thay đổi theo mùa du lịch, sự kiện âm nhạc hay giải đấu thể thao lớn, những bộ sưu tập đặc quyền phù hợp cũng được phát triển để kết nối khách hàng với điểm bán trong hệ sinh thái đối tác của Techcombank trên toàn quốc.

FIFA World Cup 2026 là một ví dụ. Trong vai trò Nhà tài trợ Quốc gia đồng hành cùng VTV mang bản quyền giải đấu về Việt Nam, Techcombank không chỉ đưa ngày hội bóng đá đến gần hơn với hàng triệu người hâm mộ. Thông qua Techcombank OneU, trải nghiệm mùa bóng đá còn được kết nối với nhu cầu ăn uống, gặp gỡ và di chuyển - theo cách mà người Việt vẫn tận hưởng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Ưu đãi tại Vuvuzela, Kichi Kichi, Gogi House, dịch vụ giao đồ ăn ShopeeFood, GrabFood hay di chuyển cùng Green SM, Grab không chỉ tạo lợi ích cho người dùng. Ở chiều ngược lại, mỗi ưu đãi được sử dụng cũng đưa thêm khách hàng đến điểm bán, tạo thêm đơn hàng và mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng cho các đối tác.

Sau World Cup sẽ là mùa du lịch hè, concert quy mô lớn như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Giải Marathon Quốc tế Techcombank tại Hà Nội, TP.HCM. Với tổng giá trị ưu đãi lên tới 1.500 tỷ đồng , mạng lưới hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu và 9.000 điểm bán, Techcombank OneU đang từng bước tạo vòng kết nối giữa nhu cầu trải nghiệm của khách hàng và cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Biến sức nóng xu hướng thành doanh thu thực

Đưa thêm khách tới cửa hàng mới chỉ là bước đầu. Lưu lượng chỉ thực sự trở thành doanh thu khi hộ kinh doanh có thể tiếp nhận, xử lý và quản lý hiệu quả lượng giao dịch tăng thêm.

Đó là lý do Techcombank đồng thời thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại điểm bán. Chẳng hạn, từ tháng 7/2026, Techcombank triển khai chương trình khuyến khích thanh toán không tiền mặt với tổng giá trị ưu đãi hơn 50 tỷ đồng dành cho khách hàng thanh toán qua QR cửa hàng Techcombank hoặc QR VNPAY. Với mỗi giao dịch từ 35.000 đồng, khách hàng có cơ hội nhận quà và tích lũy U-Point. Cơ chế này góp phần khuyến khích thanh toán không tiền mặt trong các hoạt động tiêu dùng hàng ngày, đồng thời giúp hộ kinh doanh xử lý giao dịch nhanh hơn trong những thời điểm đông khách.

Chưa dừng lại ở đó, các hộ kinh doanh nhận tiền qua QR, POS hoặc phần mềm bán hàng của Techcombank có thể nhận thưởng U-Point theo số lượng giao dịch tăng thêm mỗi tháng, đồng thời có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị như iPhone 17, vàng 999.9 cùng hàng triệu U-Point. Nhờ đó, mỗi giao dịch không chỉ tạo doanh thu mà còn mang lại thêm lợi ích cho hộ kinh doanh.

Dễ dàng nhận ra QR cửa hàng Techcombank khi thanh toán có icon "Tích điểm".

Như vậy, mỗi giao dịch với Techcombank đều tạo ra giá trị ở cả hai phía: Khách hàng có thêm lợi ích khi chi tiêu, trong khi hộ kinh doanh vừa ghi nhận doanh thu, vừa có thêm cơ hội nhận thưởng từ chính hoạt động bán hàng.

Phía sau đó còn là các công cụ hỗ trợ vận hành do Techcombank phát triển riêng cho hộ kinh doanh. Chẳng hạn, với ứng dụng quản lý bán hàng T-Shop, chủ quán có thể theo dõi doanh thu thời gian thực, quản lý dòng tiền và hoạt động bán hàng; sử dụng "Gọi món qua QR" để khách tự quét mã, giảm áp lực nhận đơn trong giờ cao điểm. Với ShopDeals, chủ cửa hàng chủ động tạo voucher tiếp cận khách mới và khuyến khích khách quay lại.

Techcombank thiết kế nhiều công cụ hỗ trợ vận hành, đồng thời tung ra loạt ưu đãi cho các hộ kinh doanh, giúp họ dễ dàng nắm bắt và chuyển đổi làn sóng tiêu dùng thành cơ hội tăng trưởng thực tế.

Từ kết nối khách hàng tới điểm bán, thúc đẩy thanh toán số đến hỗ trợ quản lý kinh doanh, một vòng giá trị dần được hình thành. Techcombank không chỉ cung cấp vốn hay công cụ tài chính cho hộ kinh doanh, mà còn giải quyết bài toán lớn hơn: giúp họ nắm bắt và chuyển thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng thành cơ hội tăng trưởng thực.

World Cup rồi sẽ khép lại. Concert sẽ kết thúc khi sân khấu tắt đèn, mỗi giải marathon cũng có một vạch đích. Nhưng các làn sóng trải nghiệm mới sẽ tiếp tục xuất hiện khi cách người Việt tận hưởng cuộc sống ngày càng đa dạng.

Bằng cách kết nối nhu cầu trải nghiệm với cộng đồng điểm bán qua Techcombank OneU, đồng thời xây dựng hệ giải pháp thanh toán, tài chính và vận hành cho hộ kinh doanh, Techcombank hướng tới chuyển hóa cơ hội ngắn hạn thành giá trị dài hạn. Đó cũng là cách một ngân hàng dẫn dắt đổi mới sáng tạo đóng góp vào nền kinh tế: kết nối dòng chảy giá trị để người tiêu dùng, hộ kinh doanh và cộng đồng cùng hưởng lợi và phát triển.