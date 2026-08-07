Nhóm việc làm có nhu cầu tuyển dụng cao ở TP.HCM cuối năm nay

TP.HCM dự báo nửa cuối năm, nhu cầu nhân lực gia tăng, đặc biệt ở nhóm lao động phổ thông và công việc giản đơn; vận hành máy, sản xuất có đào tạo, tay nghề; kinh doanh, bán hàng.

Trong thông tin gửi đến họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Nội vụ thành phố cho biết 6 tháng đầu năm nay, kết quả tạo việc làm mới từ các thành phần kinh tế vào khoảng 123.394 người, đạt 68,6% so với kế hoạch năm nay, trong đó Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 145 phiên sàn giao dịch việc làm.

Bình Dương cũ có sức hút lớn

Nhìn chung, thị trường lao động tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, phản ánh sự ổn định của hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư của thành phố.

Phân tích dữ liệu thông tin thị trường lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố ghi nhận nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí, logistics, thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin và một số ngành dịch vụ chất lượng cao.

Trong đó, khu vực tỉnh Bình Dương cũ tiếp tục là một trong những địa bàn có nhu cầu tuyển dụng lớn của thành phố. Tính riêng tại khu vực này, đã có 2.224 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với nhu cầu trên 64.000 lao động, chiếm hơn 40% tổng nhu cầu tuyển dụng của thành phố. Điều này cho thấy khu vực này vẫn giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, đồng thời là địa bàn có sức hút lớn đối với lực lượng lao động trong và ngoài thành phố.

Dự báo thị trường lao động nửa cuối năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố cho biết 6 tháng tới đánh dấu sự gia tăng nhu cầu nhân lực chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất, kinh doanh mùa cao điểm cuối năm.

Các nhóm lao động phổ thông và công việc giản đơn; vận hành máy, sản xuất có đào tạo, tay nghề; kinh doanh, bán hàng được dự báo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong nhu cầu tuyển dụng.

Bên cạnh đó, các nhóm sản xuất, quản lý sản xuất, R&D, kiểm nghiệm; tài chính, kinh tế, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm; dịch vụ, nhà hàng, du lịch, bán lẻ; kế toán, kiểm toán, thuế; bảo trì, điện, điện tử, kỹ thuật nhà máy tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng ở mức ổn định. Các nhóm này phục vụ trực tiếp hoặc hỗ trợ hoạt động sản xuất, quản trị, dịch vụ, lưu thông hàng hóa và vận hành chuỗi cung ứng.

Mở rộng sàn giao dịch việc làm ngay tại phường, xã

Về giải pháp thúc đẩy kết nối cung - cầu lao động, Sở Nội vụ TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 30/5 về triển khai chiến lược lao động và việc làm trên địa bàn TP.HCM năm nay và giai đoạn 2026-2030.

Trong đó các giải pháp tập trung thúc đẩy kết nối cung - cầu lao động như thường xuyên thu thập, cập nhật dữ liệu cung - cầu lao động để việc kết nối kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người lao động và nhà tuyển dụng.

Bên cạnh đó, giải pháp hướng đến mở rộng các sàn giao dịch việc làm chuyên biệt cho từng lĩnh vực, đối tượng ngay tại các phường, xã; gắn sàn giao dịch việc làm với định hướng nghề nghiệp, định hướng đào tạo ngắn hạn để người lao động chuyển đổi việc làm theo nhu cầu, kết nối trực tiếp doanh nghiệp - cơ sở đào tạo - người lao động; tăng số lượng sàn giao dịch việc làm theo mô hình liên thông vùng để thu hút người lao động ở khu vực lân cận đến làm việc tại thành phố.