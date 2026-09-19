Siêu thị Nhật Bản lên kế hoạch mở 100 cửa hàng tại Việt Nam

Saeki Selva Holdings, nhà vận hành chuỗi siêu thị Nhật Bản, dự định mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới, sau đó mở rộng lên khoảng 100 điểm bán.

Saeki hiện vận hành 56 cửa hàng tại Nhật Bản, chủ yếu tập trung quanh Tokyo. Ảnh: Seaki.

Theo Nikkei Asia, Saeki sẽ bắt đầu kế hoạch tại TP.HCM với các cửa hàng quy mô nhỏ, hướng đến nhóm khách hàng trung lưu. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong kế hoạch mở rộng của doanh nghiệp tại Đông Nam Á.

“Đây là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch mở rộng của chúng tôi tại Đông Nam Á”, Chủ tịch Saeki Yukihiko Saeki nói, đồng thời cho biết công ty muốn kết hợp kinh nghiệm quản lý vệ sinh của các siêu thị Nhật Bản với văn hóa ẩm thực và lối sống tại địa phương.

Saeki hiện vận hành 56 cửa hàng tại Nhật Bản, chủ yếu tập trung quanh Tokyo. Doanh nghiệp kỳ vọng thị trường Việt Nam còn nhiều dư địa khi thu nhập người dân tăng và mô hình bán lẻ hiện đại ngày càng phát triển.

Theo Euromonitor, các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ hiện vẫn chiếm 83% thị trường bán lẻ thực phẩm nói chung tại Việt Nam. Trong khi đó, tính đến năm 2024, cả nước có hơn 1.500 siêu thị và trung tâm thương mại, tăng gần 20% so với 5 năm trước.

Mitsutoshi Okabe, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM, cho rằng nhu cầu mua sắm tại các cửa hàng có thể đáp ứng nhiều nhu cầu cùng lúc đang tăng lên, đặc biệt khi nhiều gia đình có cả vợ và chồng cùng đi làm.

Tuy nhiên, việc mở rộng hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cũng đi kèm các yêu cầu về giấy phép và điều kiện kinh doanh khi doanh nghiệp muốn mở nhiều cửa hàng. Theo ông Okabe, thành lập liên doanh với một doanh nghiệp địa phương có thể là yếu tố quan trọng đối với kế hoạch này.

Song song kế hoạch mở rộng, Saeki đang xây dựng nguồn nhân lực phục vụ thị trường Việt Nam. Công ty dự kiến đào tạo người lao động tại các cửa hàng ở Nhật Bản ít nhất 3 năm, bắt đầu từ những nghiệp vụ cơ bản.

Sau khi trở về Việt Nam, nhóm nhân sự này sẽ tiếp tục được đào tạo về quản lý cửa hàng, phát triển sản phẩm và các kỹ năng nâng cao. Mục tiêu của Saeki là để người Việt Nam từng bước đảm nhiệm việc quản lý các cửa hàng thay vì phụ thuộc lâu dài vào nhân sự Nhật Bản.

“Để đào tạo một người có thể trở thành quản lý cửa hàng và xử lý toàn bộ công việc, bao gồm quản lý nhân sự và tài chính, thường mất khoảng 10 năm”, Kenshi Yamamoto, Giám đốc điều hành cấp cao phụ trách phát triển nhân sự của Saeki, cho biết.

Nếu tốc độ mở cửa hàng tại Việt Nam nhanh hơn dự kiến, công ty có thể rút ngắn lộ trình này và thăng chức cho nhân sự địa phương dựa trên kinh nghiệm thực tế.

Tính đến tháng trước, Saeki có 138 lao động nước ngoài theo diện thực tập sinh kỹ thuật hoặc các loại thị thực tương tự. Riêng tháng 6, công ty tuyển khoảng 20 thực tập sinh kỹ thuật, phần lớn đến từ Việt Nam.

Saeki cho biết việc sang Nhật Bản làm việc đã giảm do đồng yen yếu và các yếu tố khác. Do đó, vấn đề thu hút đủ nhân sự Việt Nam trở thành một thách thức. Dù vậy, doanh nghiệp cho rằng Nhật Bản vẫn có lợi thế về uy tín liên quan đến an toàn và việc tuân thủ quy định.

Công ty dự kiến nhân sự Nhật Bản sẽ hỗ trợ trong giai đoạn đầu mở cửa hàng tại Việt Nam, trước khi chuyển dần quyền vận hành cho đội ngũ địa phương.