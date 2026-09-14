Đại gia bán lẻ Nhật Bản Takashimaya lãi kỷ lục ở Việt Nam

Mảng bách hóa của Takashimaya Việt Nam đạt 1,2 tỷ yen lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính 2025, tăng 200 triệu yen so với năm liền trước và đã xóa sạch toàn bộ lỗ lũy kế.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 kết thúc vào tháng 2/2026, Tập đoàn Takashimaya (Nhật Bản) đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tăng trưởng quốc tế. Tập đoàn cho biết đang triển khai chiến lược quản trị hiệu quả sử dụng vốn và đánh giá cao nguồn thu cổ tức từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Trong năm tài chính 2025, Việt Nam đóng góp 3,7 tỷ yen ( 24 triệu USD ) vào lợi nhuận kinh doanh của Takashimaya. Khoản này gồm 1,2 tỷ yen ( 7,8 triệu USD ) từ mảng bách hóa, 1,2 tỷ yen ( 7,8 triệu USD ) từ bất động sản thương mại và khu phức hợp, cùng 1,3 tỷ yen ( 8,4 triệu USD ) cổ tức từ các công ty liên kết.

Takashimaya dự kiến khoản đóng góp này sẽ tăng lên 4,4 tỷ yen ( 28 triệu USD ) trong năm tài chính 2026, trong đó thu nhập từ cổ tức dự kiến tăng từ 1,3 tỷ yen lên 2,2 tỷ yen ( 14 triệu USD ).

Đến năm tài chính 2031, nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập tập đoàn, Takashimaya đặt mục tiêu Việt Nam đóng góp 10 tỷ yen ( 65 triệu USD ) vào lợi nhuận kinh doanh.

Mảng bách hóa xóa lỗ lũy kế

Trong năm tài chính 2025, Takashimaya Việt Nam - đơn vị phụ trách mảng bách hóa - đạt doanh thu 4,2 tỷ yen ( 27 triệu USD ), tăng 14% so với cùng kỳ. Nếu tính theo đồng nội tệ, doanh thu tăng 11%.

Lợi nhuận hoạt động đạt 1,2 tỷ yen ( 7,8 triệu USD ), tăng 200 triệu yen so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo đánh giá của Takashimaya, doanh thu và lợi nhuận của mảng bách hóa tăng nhờ việc cải tạo, làm mới khu vực mỹ phẩm và kiểm soát chi phí hiệu quả.

Một trong những kết quả đáng chú ý trong năm tài chính 2025 là hoạt động bách hóa tại Việt Nam đã xóa sạch lỗ lũy kế.

Trong năm tài chính 2026, Takashimaya dự báo doanh thu mảng bách hóa đạt 4,4 tỷ yen ( 28 triệu USD ), tăng hơn 4% so với năm trước. Nếu tính theo Đồng Việt Nam, mức tăng dự kiến là 10%.

Lợi nhuận hoạt động được dự báo đạt 1,1 tỷ yen ( 7,1 triệu USD ), giảm khoảng 100 triệu yen, chủ yếu do biến động tỷ giá giữa đồng yen và Đồng Việt Nam.

Bên cạnh mảng bách hóa, các công ty con của Takashimaya hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản thương mại tại Việt Nam ghi nhận doanh thu 4,6 tỷ yen ( 30 triệu USD ) trong năm tài chính 2025, tăng gần 8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận hoạt động đạt 1,8 tỷ yen ( 12 triệu USD ), tăng 200 triệu yen và cao hơn dự báo của tập đoàn. Hoạt động này đồng thời mang về 1,3 tỷ yen cổ tức.

Trong năm tài chính 2026, Takashimaya dự báo doanh thu từ mảng phát triển bất động sản thương mại đạt 5,5 tỷ yen ( 36 triệu USD ), tăng 19% so với năm tài chính 2025.

Lợi nhuận hoạt động dự kiến duy trì ở mức 1,8 tỷ yen ( 12 triệu USD ), tương đương năm trước. Trong khi đó, khoản cổ tức dự kiến tăng mạnh lên 2,2 tỷ yen ( 14 triệu USD ), tăng 900 triệu yen so với năm tài chính 2025.

Tăng đầu tư vào Việt Nam đến năm 2031

Trong kế hoạch đến năm 2031, Takashimaya cho biết sẽ dành ngân sách 51 tỷ yen ( 330 triệu USD ) để phát triển các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam.

Ở lĩnh vực trung tâm thương mại và bách hóa, tập đoàn Nhật Bản dự kiến chính thức khai trương Hanoi Takashimaya S.C. trong năm tài chính 2027.

Tại TP.HCM, Takashimaya dự kiến mở rộng giai đoạn 3 của dự án Saigon Centre Takashimaya từ năm tài chính 2030 trở đi.

Tập đoàn đồng thời mở rộng sang lĩnh vực bất động sản nhà ở. Dự án tại Hải Phòng đã được triển khai từ năm tài chính 2024 và kế hoạch mở rộng sang TP.HCM được thực hiện từ năm tài chính 2026. Theo kế hoạch, mảng này bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ năm tài chính 2026.

Một lĩnh vực khác được Takashimaya phát triển tại Việt Nam là bất động sản giáo dục và phi thương mại, gồm bất động sản trường học và văn phòng cho thuê. Tập đoàn kỳ vọng mảng giáo dục tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Theo Takashimaya, Việt Nam là một trong những thị trường có kết quả nổi bật trong hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của tập đoàn. Trong khi một số thị trường như Thượng Hải và Siam tại Thái Lan chịu áp lực về doanh thu hoặc lợi nhuận, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đặc biệt khi tính theo đồng nội tệ.