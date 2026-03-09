Takashimaya chốt thời điểm mở trung tâm thương mại ở Hà Nội

Tập đoàn bán lẻ đến từ Nhật Bản đang lên kế hoạch mở thêm tổ hợp thương mại tại Hà Nội, sau thời gian ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực tại trung tâm đầu tiên ở TP.HCM.

Chủ tịch Takashimaya tỏ ra lạc quan khi nhìn vào thị trường bán lẻ Việt Nam. Ảnh: Nikkei Asia.

Theo Nikkei Asia, tập đoàn bán lẻ Takashimaya (Nhật Bản) vừa công bố kế hoạch mở một trung tâm thương mại mới tại Hà Nội vào năm 2027. Đây sẽ là dự án thứ 2 của tập đoàn tại Việt Nam, sau tổ hợp thương mại đầu tiên khai trương tại phường Sài Gòn, TP.HCM vào năm 2016.

Dự án này cũng đánh dấu lần mở rộng bán lẻ ra nước ngoài đầu tiên của Takashimaya trong vòng 9 năm.

Ghi nhận thực tế cho thấy dự án đang được triển khai tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake), dự kiến đi vào hoạt động từ quý III/2027 với tên gọi Westlake Square Hanoi.

Ông Yoshio Murata, Chủ tịch Takashimaya đánh giá Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng nhờ tốc độ tăng trưởng GDP cao. Theo ông, cửa hàng tại TP.HCM được dự báo tiếp tục ghi nhận mức lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Với kế hoạch đi vào hoạt động từ năm 2027, tổ hợp thương mại tại Hà Nội cũng được kỳ vọng đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của tập đoàn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang nghiên cứu khả năng mở thêm một trung tâm thương mại khác tại Đông Nam Á trước năm 2031.

Những động thái mở rộng ra thị trường quốc tế của Takashimaya diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh trong nước đang đối mặt nhiều thách thức. Mảng cửa hàng bách hóa tại Nhật Bản chịu áp lực khi chính phủ Trung Quốc kêu gọi người dân hạn chế du lịch sang Nhật Bản. Trong nhiều năm qua, du khách Trung Quốc là nhóm khách hàng quan trọng của các cửa hàng Takashimaya.

Công ty dự báo doanh thu từ khách du lịch nước ngoài trong năm tài chính kết thúc vào tháng 2/2027 có thể giảm khoảng 10% so với năm trước.

Để bù đắp, Takashimaya đang tăng cường thu hút du khách từ các quốc gia khác. Một trong những chiến lược được triển khai là phát hành thẻ VIP cho khách hàng quan trọng tại các cửa hàng ở nước ngoài, như tại Thái Lan, nhằm khuyến khích khách đến mua sắm tại Nhật Bản. Tập đoàn cũng đang xem xét tổ chức các sự kiện đặc biệt tại Nhật dành cho nhóm khách hàng VIP này.

Tại các thị trường châu Á khác, Takashimaya cho biết hoạt động kinh doanh tại Thượng Hải đang dần phục hồi sau thời gian dài suy giảm. Trước đó, tỷ lệ mặt bằng bỏ trống tại trung tâm này từng lên tới 30-40%.

Để cải thiện tình hình, công ty đã điều chỉnh chiến lược sản phẩm phù hợp với thị hiếu địa phương, đồng thời bổ sung nhiều dịch vụ như phòng gym, massage và khu karaoke. Theo lãnh đạo tập đoàn, chi nhánh Thượng Hải có thể đạt điểm hòa vốn trong vài năm tới.