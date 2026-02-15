Takashimaya xây trung tâm thương mại ở khu đô thị đắt đỏ nhất Hà Nội

Takashimaya đang xúc tiến xây dựng trung tâm thương mại mới tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake), dự kiến khai trương năm 2027,

Trung tâm thuơng mại mới của Takashimaya dự kiến đi vào hoạt động từ quý III/2027. Ảnh: AT.

Trung tâm thương mại mang thương hiệu Takashimaya đang được triển khai tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake). Theo thông tin trên hệ thống biển quảng bá bao quanh công trình, dự án có tên gọi thương mại Westlake Square Hanoi, dự kiến đi vào hoạt động từ quý III/2027.

Dự án tọa lạc trên lô đất C1-CC1, thuộc khu phức hợp SL Urban, với tổng diện tích hơn 17.240 m2. Công trình được khởi công từ tháng 8/2025, do Toshin Development - đơn vị phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Takashimaya - thực hiện.

Ở giai đoạn đầu, chủ đầu tư triển khai trên quỹ đất khoảng 4.926 m2, xây dựng công trình gồm 10 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Phối cảnh Westlake Square Hanoi. Ảnh: Toshin Development.

Tây Hồ Tây hiện là một trong những khu vực có mặt bằng giá đất cao nhất Thủ đô. Theo bảng giá đất mới ban hành, các lô vị trí 1 tại đây (tiếp giáp mặt đường rộng 13,5-60 m) có giá trên 114 triệu đồng/m2.

Trước đó, tập đoàn bán lẻ Nhật Bản từng chia sẻ kế hoạch mở cơ sở tại Hà Nội, với mốc thời gian sớm nhất vào năm 2026. Theo Nikkei, Chủ tịch Yoshio Murata cho biết doanh nghiệp dự kiến rót khoảng 2 tỷ yen (xấp xỉ 13 triệu USD ) cho dự án này.

Tháng 7/2025, Toshin thông tin sẽ đẩy mạnh chiến lược đầu tư mới tại Hà Nội nhằm đón đầu nhu cầu tiêu dùng cao cấp gia tăng. Dự án tại Tây Hồ Tây được xem là bước đi nền tảng cho sự hiện diện dài hạn và bài bản của doanh nghiệp Nhật Bản tại thị trường phía Bắc.

Takashimaya là thương hiệu bán lẻ có lịch sử gần 200 năm tại Nhật Bản. Ở Việt Nam, doanh nghiệp đã vận hành trung tâm thương mại cao cấp tại khu trung tâm quận 1 (cũ), TP.HCM từ năm 2016. Tại Hà Nội, Takashimaya hiện cũng tham gia vận hành tổ hợp mua sắm The Loop, tiền thân là Indochina Plaza Hanoi (IPH).