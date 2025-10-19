Aeon đang xem xét hơn 10 địa điểm xây TTTM ở Việt Nam

Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản đang xem xét hơn 10 địa điểm tiềm năng để phát triển các trung tâm mua sắm quy mô vừa phải, hướng tới tăng gấp 3 lần mạng lưới tại Việt Nam vào 2030.

Aeon dự kiến xây các TTTM quy mô vừa tại các thành phố cấp 2 ở Việt Nam. Ảnh: Aeon Việt Nam.

Tại lễ khai trương trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Tân An tại tỉnh Tây Ninh, ông Daisuke Tezuka, Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, cho biết lượng khách tìm đến mua sắm vượt kỳ vọng. Nơi này đã đón 250.000 lượt khách chỉ trong 11 ngày chạy thử trước khi khai trương chính thức, theo Nikkei.

Đáng chú ý, với số vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (tương đương 38 triệu USD ), Aeon Tân An có tổng diện tích bán lẻ 20.000 m2, bằng một nửa so với các TTTM Aeon quy mô lớn. Khoảng 30 thương hiệu thuê mặt bằng tại đây - tương đương 1/3 số lượng gian hàng tại Aeon Huế.

Trong bối cảnh quỹ đất ở các đô thị lớn ngày càng hạn chế, Aeon chuyển chiến lược kinh doanh về các tỉnh, thành phố nhỏ hơn, nơi nhu cầu tiêu dùng đang tăng cao.

Theo đánh giá của Nikkei, mô hình trung tâm mua sắm quy mô vừa đang cho thấy hiệu quả rõ rệt tại các khu vực ngoài đô thị lớn. Nếu các trung tâm lớn thường mất vài năm để hoàn tất thủ tục, giải phóng mặt bằng và xây dựng, dự án quy mô vừa phải có thể rút ngắn tiến độ tới nửa năm.

Mặt khác, mô hình này cũng giúp tối ưu hóa phạm vi thị trường mục tiêu. Điển hình, Aeon Tân An phục vụ khoảng 260.000 khách nằm trong bán kính 15 phút di chuyển bằng ôtô. Trong khi đó, các trung tâm lớn của Aeon hướng đến hơn 1 triệu khách hàng có thể di chuyển quãng đường dài 30 phút để đến nơi mua sắm.

Hiện, Aeon đang xem xét hơn 10 địa điểm tiềm năng để phát triển các trung tâm mua sắm quy mô vừa phải trong thời gian tới.

Thực tế, Việt Nam được xem là thị trường trọng điểm của Aeon. "Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn vốn tích lũy tại Nhật Bản để mở rộng đầu tư tại Việt Nam", ông Akio Yoshida, Tổng giám đốc Aeon chia sẻ.

Từ năm 2014, Aeon đã mở 7 TTTM quy mô lớn tại các đô thị sầm uất của Việt Nam. Trong đó, Aeon Long Biên (Hà Nội) và Aeon Tân Phú Celadon (TP.HCM) đón khoảng 16 triệu lượt khách mỗi năm, giúp thương hiệu Aeon trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt.

Lợi nhuận hoạt động của Aeon Mall Việt Nam trong năm tài chính kết thúc vào tháng 2/2025 đạt 4,2 tỷ yen (tương đương 27,8 triệu USD ), gần bằng mức 4,7 tỷ yen tại Trung Quốc, nhờ chi phí cố định thấp. Biên lợi nhuận hoạt động ở thị trường Việt Nam thậm chí lên đến 24%, cao hơn cả Trung Quốc (7%) và Nhật Bản (12%).

Doanh nghiệp kỳ vọng tận dụng "lợi thế dân số vàng" của Việt Nam đến khoảng năm 2040, khi lực lượng lao động dồi dào tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Song song đó, tầng lớp trung lưu gia tăng cũng mở ra cơ hội lớn cho ngành bán lẻ.

Dù vậy, cạnh tranh trên thị trường bán lẻ Việt Nam đang ngày càng gay gắt. Vincom Retail hiện vận hành hơn 90 trung tâm thương mại, trong khi Masan Group đang mở rộng hệ thống WinCommerce.

Các tập đoàn nước ngoài như Central Group (Thái Lan), Lotte (Hàn Quốc), cùng chuỗi siêu thị FujiMart do Sumitomo Corp (Nhật Bản) và BRG Group hợp tác, cũng đang gia tăng hiện diện tại đây.

Khi cuộc đua chiếm lĩnh thị trường bán lẻ đang chuyển hướng từ các thành phố lớn sang khu vực cấp 2, Aeon muốn tái hiện mô hình thành công tại Nhật Bản bằng cách xây dựng các trung tâm mua sắm trở thành "trung tâm sinh hoạt cộng đồng", nơi đáp ứng cả nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí của người dân địa phương.