Aeon tính rót thêm 1,5 tỷ USD vào Việt Nam để tăng gấp 3 doanh số

Ngoài 1,5 tỷ USD đã rót vào Việt Nam, "ông lớn" bán lẻ của Nhật có kế hoạch đầu tư thêm một khoản tương đương trong 10 năm tới nhằm thực hiện mục tiêu tăng doanh số gấp 3 lần.

Toàn cảnh Aeon Văn Giang. Ảnh: Aeon Việt Nam.

Thông tin này được ông Tezuka Daisuke, Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam chia sẻ tại sự kiện khai trương trung tâm bách hóa tổng hợp đầu tiên của hãng tại Hưng Yên.

Đây cũng là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu này mở trung tâm mua sắm tại một tỉnh vùng ven Hà Nội và cũng là cơ sở đầu tiên đặt trong trung tâm thương mại của đối tác, cụ thể là Vincom Mega Mall Ocean City.

Chiến lược "đón đầu" xu hướng giãn dân

Chia sẻ về trung tâm bách hóa tổng hợp đầu tiên nằm tại tỉnh vùng ven Hà Nội, ông Tezuka Daisuke cho biết Hưng Yên được lựa chọn làm địa điểm đầu tư mới bởi tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Dân số địa phương dự báo sẽ tăng trưởng gấp 6 lần vào năm 2030, trong bối cảnh hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và xu hướng giãn dân từ Hà Nội ra vùng ven ngày càng rõ rệt.

Theo Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam, việc đầu tư Aeon Văn Giang mang tính chiến lược, bởi không chỉ phục vụ cư dân địa phương, mà còn giúp kết nối Hà Nội với các thành phố vệ tinh của miền Bắc.

"Đây là cửa ngõ quan trọng để nối Hà Nội với các thành phố lớn phía Bắc, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp FDI. Trong tương lai, Văn Giang chắc chắn sẽ đóng vai trò then chốt trong kế hoạch phát triển của Aeon tại Việt Nam", ông Daisuke nhấn mạnh.

Ông Tezuka Daisuke, Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam chia sẻ online. Ảnh: Aeon Việt Nam.

Chia sẻ thêm về vị trí chiến lược, Tổng giám đốc Aeon Văn Giang Trần Đình Nguyên cũng cho biết xu hướng gia đình trẻ chuyển dịch từ nội thành đông đúc sang vùng ven là cơ sở để Aeon Việt Nam "đón đầu" nhu cầu. Với mô hình "tất cả trong một", trung tâm này hướng đến nhóm khách hàng chủ lực là các gia đình trẻ có con nhỏ, cùng lực lượng lao động tại khu công nghiệp.

Ông Daisuke cho biết Aeon hiện áp dụng chiến lược kinh doanh tương tự như tại Nhật Bản, Trung Quốc hay Malaysia, tức xây dựng trung tâm mua sắm ở khu vực ngoại ô khi dân cư chưa phát triển hết tiềm năng, từ đó thúc đẩy cư dân đến sinh sống và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông nhắc lại trường hợp Long Biên: "Khi chúng tôi mở Aeon Long Biên, nhiều người hoài nghi vì khu vực này khi đó còn thưa dân. Tuy nhiên, sau khi trung tâm đi vào hoạt động, dân cư bắt đầu tập trung đông hơn, khu vực sầm uất rõ rệt, và hiện Aeon Long Biên là một trong những trung tâm có doanh thu cao nhất trong số các cơ sở Aeon ở nước ngoài".

Tương tự, lãnh đạo Aeon cho biết Aeon Bình Dương New City khi mới khai trương cũng chưa có nhiều dân cư, nhưng dần trở thành điểm hút khách và đạt mức tăng trưởng cao.

"Chúng tôi kỳ vọng Văn Giang sẽ lặp lại thành công này trong tương lai", ông nói.

Kế hoạch rót thêm 1,5 tỷ USD vốn

Tính từ khi mở trung tâm đầu tiên vào năm 2014, Aeon đã đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào thị trường Việt Nam. Trong giai đoạn 10 năm tới, ông Tezuka Daisuke cho biết tập đoàn dự kiến cần một khoản đầu tư tương đương để mở rộng hệ thống bán lẻ, nhằm đạt mục tiêu tăng gấp ba doanh số vào năm 2030.

"Việt Nam là thị trường bán lẻ trọng điểm của Aeon ở nước ngoài. Chúng tôi tin vào tiềm năng kinh tế - xã hội, cũng như đội ngũ lao động chăm chỉ, tay nghề cao, những yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của tập đoàn", ông Daisuke khẳng định.

Chiến lược của Aeon là đa dạng hóa mô hình bán lẻ. Ngoài các Aeon Mall quy mô lớn ở ngoại thành, tập đoàn sẽ phát triển trung tâm bách hóa tổng hợp (GMS) và siêu thị quy mô vừa (SSM) tại nội đô hoặc khu vực lân cận.

Thời gian tới, tập đoàn cũng tăng hợp tác với các nhà phát triển khác để mở trung tâm trên mặt bằng của đối tác, tương tự như mô hình Aeon Văn Giang.

Aeon Văn Giang thu hút người dân tới mua sắm trong ngày đầu khai trương. Ảnh: Aeon Việt Nam.

Hiện tốc độ tăng trưởng của Aeon tại Việt Nam vào khoảng 30% mỗi năm. Để duy trì nhịp này, tập đoàn đặt kế hoạch tiếp tục mở rộng nhanh chóng. Trong năm 2025, ngoài dự án đã khai trương tại Hưng Yên, doanh nghiệp sẽ mở thêm tại Long An và đi vào hoạt động 1 trung tâm thương mại ở Hải Dương vào năm tới.

"Trong chiến lược sắp tới, chúng tôi vẫn sẽ tập trung trước hết vào hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, sau đó các địa điểm mở mới được nhắm tới sẽ nằm tại Đồng bằng sông Hồng của miền Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long của miền Nam và khu vực miền Trung như Huế, Đà Nẵng. Việc mở rộng mạng lưới bán lẻ, cùng đa dạng hóa loại hình kinh doanh là giải pháp có thể giúp Aeon đạt mục tiêu tăng gấp ba doanh số vào 2030", ông Daisuke cho biết.

Aeon đầu tư vào thị trường Đông Nam Á từ năm 2008, tìm hiểu và mở trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam vào 2014. Hiện tập đoàn tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Nhật Bản đang vận hành 8 trung tâm mua sắm, 15 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, 45 siêu thị vừa và nhỏ, 182 cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam. Đây hiện là doanh nghiệp bán lẻ đứng thứ 4-5 tại Việt Nam về quy mô doanh thu.