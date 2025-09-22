Tập đoàn Costco muốn đầu tư vào Việt Nam

Costco - tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Mỹ, muốn hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp chính của Việt Nam, ước tính giá trị nhập khẩu hàng hóa có thể đạt trên 1 tỷ USD mỗi năm.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Ron Vachris, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco của Mỹ, ngày 21/9. Ảnh: TTXVN.

Sáng 21/9 (giờ Mỹ), tại thành phố Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi tiếp lãnh đạo Tập đoàn Costco, một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Mỹ đang vận hành hơn 870 siêu thị trên toàn cầu.

Tại buổi tiếp, ông Ron Vachris, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco, bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp chính của Việt Nam để đem đến các sản phẩm phù hợp với thị trường, từ đó duy trì hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam.

Theo ước tính, giá trị nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Costco có thể đạt trên 1 tỷ USD mỗi năm với các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và cà phê.

Đại diện Costco nhấn mạnh tập đoàn quan tâm xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược để phát triển năng lực sản xuất và cung ứng; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và dẫn dắt trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG.

Về phía Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả kinh doanh, nhu cầu tăng thu mua việc hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam để đưa vào hệ thống phân phối của tập đoàn.

Người đứng đầu Nhà nước cho rằng sáng kiến hợp tác của Costco là hướng đi đúng đắn, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu ở các ngành hàng có thế mạnh như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp nhẹ.

Đồng thời, Chủ tịch nước hoan nghênh vai trò tiên phong của Costco trong thúc đẩy các tiêu chuẩn ESG, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Việt Nam. Do đó, Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong chuyển giao công nghệ xanh, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước cải tiến quy trình sản xuất, giảm phát thải và sử dụng năng lượng tái tạo; nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa.

Chủ tịch nước nhấn mạnh với quy mô gần 100 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng, Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng cho các đối tác nước ngoài, đồng thời hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Song song đó, Chủ tịch nước cam kết đồng hành, tạo thuận lợi cho Costco trong việc triển khai các hình thức đầu tư - từ trung tâm thu mua, hệ thống kho vận, logistics đến khả năng xây dựng trung tâm phân phối khu vực.