AEON Việt Nam mở rộng, đồng hành phát triển cùng địa phương

Ngày 4/10, Công ty TNHH AEON Việt Nam chính thức khánh thành Trung tâm Thương mại AEON Tân An, đánh dấu cột mốc trong chiến lược mở rộng và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Đây là minh chứng cho cam kết lâu dài của AEON trong việc đồng hành cùng địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

AEON Tân An tọa lạc tại khu vực trung tâm hành chính mới của tỉnh Tây Ninh, trên trục đường huyết mạch Hùng Vương - liền kề Quốc lộ 1A và chỉ cách đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương khoảng 1 km. Vị trí chiến lược này giúp AEON Tân An trở thành điểm kết nối giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí của người dân trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tezuka Daisuke, thành viên ban điều hành tập đoàn, trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam, nhấn mạnh: “Tây Ninh không chỉ là cửa ngõ kết nối với Đồng bằng sông Cửu Long, mà còn là vùng đất giàu tiềm năng trong tương lai. Với dự án AEON Tân An, chúng tôi hy vọng mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng thông qua việc tạo gần 1.000 việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương và giới thiệu rộng rãi các sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh”.

Ông Tezuka Daisuke, đại diện AEON Việt Nam, chia sẻ về kế hoạch phát triển của AEON tại Việt Nam.

Hoạt động khai trương AEON Tân An nằm trong chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ của AEON tại Việt Nam, hướng đến việc mở rộng sự hiện diện thông qua các trung tâm thương mại quy mô vừa - mô hình linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và đặc điểm từng địa phương. Theo AEON, việc phát triển mô hình này sẽ giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận đến khách hàng ở đa dạng khu vực hơn, mang đến trải nghiệm bán lẻ hiện đại và tiện lợi.

Anh Phong (người dân sống ở Tiền Giang) chia sẻ: “Lúc trước, khi gia đình tôi muốn mua đồ ăn ngon, mới lạ hay con cái muốn đi chơi ở những nơi hiện đại như vậy, tôi phải lái xe rất xa, lên tận TP.HCM thì mới có. Với công việc hàng ngày, không phải lúc nào tôi cũng rảnh để đưa cả nhà đi. Giờ mở AEON Tân An ngay đây rồi thì gần nhà, rộng rãi, sản phẩm chất lượng, với tôi thì quá tiện lợi và thoải mái”.

AEON Tân An không chỉ mang lại cơ hội việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tiêu chuẩn bán lẻ tại khu vực. Với khoảng 30 gian hàng đa dạng - từ thời trang, nội thất, ẩm thực đến giải trí, AEON Tân An mang đến cho người dân địa phương trải nghiệm mua sắm tiện lợi, hiện đại và phong phú.

Với thiết kế mang ý tưởng “Công viên cộng đồng hàng ngày”, AEON Tân An là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và yếu tố thiên nhiên. Trung tâm thương mại được kỳ vọng trở thành điểm đến quen thuộc của người dân, góp phần kiến tạo phong cách sống mới, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Song song với việc mở rộng hệ thống, AEON Việt Nam tiếp tục duy trì cam kết đồng hành cùng nhà sản xuất, nhà cung cấp trong nước. Tại các trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON, hơn 90% sản phẩm xuất xứ trong nước. Bên cạnh hỗ trợ nhà cung cấp địa phương nâng cao kỹ thuật, cải thiện quy trình sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, AEON Việt Nam còn hợp tác trực tiếp với các nhà sản xuất Việt Nam để sản xuất sản phẩm nhãn hàng riêng với chất lượng cao và giá cả hợp lý.

Chiến lược này thể hiện định hướng lâu dài của AEON: Phát triển cùng địa phương thông qua việc kết nối chuỗi giá trị từ sản xuất, phân phối đến tiêu dùng.

Với sự kiện khai trương AEON Tân An, AEON Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam, không chỉ mở rộng sự hiện diện mà còn tạo nên mạng lưới kết nối kinh tế - xã hội bền vững, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương và nâng tầm chất lượng phong cách sống cho người tiêu dùng.