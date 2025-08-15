AEON nhận cú đúp 2 năm liền từ ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á’

Cú đúp giải thưởng tại HR Asia Award 2 năm liên tiếp một lần nữa khẳng định chiến lược phát triển nhân sự là chìa khóa cho thành công bền vững của AEON Việt Nam.

Tại lễ trao giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025” (HR Asia Award), Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) là nhà bán lẻ duy nhất được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm thứ 7 liên tiếp và “Doanh nghiệp có môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập” (D.E.I) năm thứ 2 liên tiếp.

Khẳng định vị thế với cú đúp giải thưởng tại HRAA 2025

Tập đoàn AEON xác định Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm bên cạnh Nhật Bản, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng gấp 3 lần quy mô. Để hiện thực hóa mục tiêu này, AEON đẩy mạnh chiến lược mở rộng trên phạm vi toàn quốc với đa dạng mô hình bán lẻ, nhu cầu tuyển dụng liên tục, mở rộng cơ hội phát triển cho cả ứng viên bên ngoài và nhân sự nội bộ.

AEON Việt Nam tiếp tục đạt cú đúp giải thưởng tại HR Asia Award 2025.

Theo khảo sát của HR Asia năm 2025, nhân sự AEON Việt Nam đánh giá chính sách khuyến khích nhân viên học thêm kỹ năng/chứng chỉ đạt 4,46 điểm (so với 4,06 điểm trung bình ngành) và tiêu chí “Tôi tin rằng công việc của mình có ý nghĩa với mục tiêu của tổ chức” đạt 4,4 điểm (so với 4,07 điểm trung bình ngành).

AEON Việt Nam duy trì và phát triển nhiều chính sách, chương trình nhằm tạo môi trường học tập, phát triển liên tục cho nhân sự. Đồng thời, doanh nghiệp đề cao tinh thần trao quyền bằng việc khuyến khích nhân viên chủ động đóng góp ý tưởng, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình và thử nghiệm sáng kiến mới thông qua các chương trình như “Best Practices” (Đề án cải tiến) và “AEON Future Leader”.

Ngày hội tuyển dụng của AEON Việt Nam thu hút hàng nghìn ứng viên.

Kết quả của những nỗ lực này thể hiện rõ qua sự gắn bó lâu dài. Tính đến tháng 7/2025, AEON Việt Nam có 226 nhân sự đã làm việc trên 10 năm, minh chứng cho môi trường làm việc ổn định và cơ hội phát triển bền vững.

Anh Thái Xa Lem - Phó phòng dự án thực phẩm chế biến sẵn, khối vận hành - cho biết: “Gần 10 năm làm việc tại AEON Việt Nam, tôi có cơ hội được đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, luân chuyển qua các phòng ban và vị trí công ty khác nhau. Việc công ty phát triển, tạo điều kiện cho nhân sự thử sức là cơ hội quý giá để tôi và đồng nghiệp tích lũy kinh nghiệm, không ngừng học hỏi, làm mới mình. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận thử thách mới, tiếp tục nỗ lực và nâng cấp bản thân mỗi ngày”.

Đa dạng thế hệ - sức mạnh kiến tạo môi trường làm việc bền vững

So với mức trung bình ngành và năm trước, doanh nghiệp đạt kết quả vượt trội, đồng thời thể hiện sự cải thiện rõ rệt, nổi bật ở 2 tiêu chí “Cơ hội phát triển công bằng” và “Sự thoải mái khi thảo luận về niềm tin, văn hóa tại doanh nghiệp”.

Tính đến tháng 5, cơ cấu nhân sự tại AEON Việt Nam phản ánh rõ đặc trưng của một môi trường làm việc đa thế hệ, với thế hệ Y chiếm 50% tổng số nhân viên, thế hệ Z chiếm 46% và thế hệ X chiếm 4%. Trong đó, gần 200 nhân sự thế hệ Y đảm nhận vị trí quản lý. Sự kết hợp đa dạng về kinh nghiệm, giá trị và phong cách làm việc tạo ra cả thách thức lẫn cơ hội cho những hợp tác, đổi mới, đặc biệt trong môi trường bán lẻ.

Môi trường làm việc đa dạng giúp các nhân sự ở mọi thế hệ có cơ hội phát triển công bằng.

AEON Việt Nam chú trọng tạo dựng môi trường ổn định, an toàn, giúp nhân viên yên tâm thử sức, học hỏi, nâng cao kỹ năng và phát triển sự nghiệp. Doanh nghiệp đã có những cập nhật trong chính sách nhân sự, hướng đến phúc lợi và hạnh phúc toàn diện của nhân viên. Các chính sách phúc lợi mới phản ánh sự sâu sát của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu đời sống nhân sự, đảm bảo tính thực tiễn. Tiêu biểu có thể kể đến tăng ngày nghỉ phép hàng năm, tăng số ngày nghỉ hàng tháng cho nhân viên toàn thời gian cấp bậc G2 của khối vận hành, nâng mức trợ cấp tiền nhà cho nhân viên cấp bậc G1.

AEON Việt Nam luôn chú trọng đáp ứng nhu cầu đời sống nhân sự, đảm bảo các chính sách mang tính thực tiễn và bền vững.

Bên cạnh phúc lợi toàn diện, AEON Việt Nam tích hợp sâu rộng văn hóa khai vấn trong môi trường làm việc, đặc biệt giúp thế hệ trẻ - những người coi trọng quyền tự chủ - phát huy tối đa năng lực, đóng góp sáng kiến giá trị và trở nên sáng tạo, linh hoạt, chủ động.

Các hoạt động khai vấn tại AEON Việt Nam diễn ra đa dạng, từ “Career Coaching” (khai vấn nghề nghiệp), những buổi đối thoại 1-1, khai vấn đội nhóm, tọa đàm “Lãnh đạo thấu cảm” đến việc xây dựng cộng đồng khai vấn nội bộ, mô hình cố vấn chéo giữa các thế hệ... tất cả đều góp phần kết nối nhân viên ở nhiều nhóm tuổi, tạo điều kiện học hỏi lẫn nhau, lan tỏa kinh nghiệm và bồi đắp văn hóa tôn trọng. Hoạt động tiêu biểu như “Coaching Festival” đã trở thành sự kiện thường niên, góp phần làm sâu sắc thêm tinh thần gắn kết và học tập liên tục trong toàn tổ chức.