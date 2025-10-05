AEON Văn Giang - điểm đến nâng tầm trải nghiệm mua sắm tại Hưng Yên

Ngày 2/10, Công ty TNHH AEON Việt Nam chính thức khai trương Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Văn Giang tại Vincom Mega Mall Ocean City (Hưng Yên).

Hướng tới trở thành điểm đến mua sắm tin cậy và tiện lợi, AEON Văn Giang không chỉ đem lại mọi tiện ích cần thiết cho gia đình trẻ trong một điểm đến, mà còn đồng hành cùng sự phát triển năng động của cộng đồng phía đông Hà Nội.

Không gian kết nối, niềm vui lan tỏa

Là trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị thứ 11 tại Việt Nam, AEON Văn Giang được xây dựng theo ý tưởng “Tất cả cho cuộc sống thường nhật và phong cách sống mới của các gia đình trẻ - Mua sắm mỗi ngày tại AEON gần nhà”. Tọa lại tại tầng 1 và tầng 2, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City, khu đô thị sinh thái Dream City xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, AEON Văn Giang hướng đến gia đình trẻ - những cha mẹ ở độ tuổi cuối 20 đến đầu 30, có một hoặc hai con nhỏ. Bên cạnh đó, trung tâm cũng kỳ vọng thu hút du khách và cư dân khu vực phía đông Hà Nội, đặc biệt là những người làm việc tại các khu công nghiệp lân cận, mang đến một không gian mua sắm hàng ngày thuận tiện và đáng tin cậy.

Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Văn Giang, ông Tezuka Daisuke thành viên ban điều hành tập đoàn, trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam chia sẻ: “AEON Văn Giang là cửa hàng đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên, một thành phố vệ tinh quan trọng của đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là cửa hàng đầu tiên của AEON Việt Nam được khai trương trong một trung tâm thương mại của Tập đoàn Vingroup. Cùng với các trung tâm thương mại AEON và siêu thị AEON MaxValu ở khu vực lân cận, việc mở thêm một trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị quy mô vừa như AEON Văn Giang sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng tại địa phương”.Cùng với TT BHTH & ST AEON Văn Giang tại Hưng Yên, ngày 4/10/2025, AEON Việt Nam vừa chính thức khai trương Trung tâm thương mại AEON Tân An tại Tây Ninh. Đây cũng là trung tâm thương mại đầu tiên của AEON tại Đồng bằng sông Cửu Long, khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Các khu vực tại bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Văn Giang

Khu vực siêu thị

Khu vực siêu thị AEON Văn Giang mang đến đa dạng sản phẩm chất lượng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thiết yếu hàng ngày của khách hàng.

Đa dạng sản phẩm chất lượng tại AEON Văn Giang.

Các giải pháp tiện lợi như thực phẩm sơ chế và thực phẩm chế biến sẵn giúp nhịp sống bận rộn trở nên nhẹ nhàng hơn, tất cả đều được đảm bảo với tiêu chuẩn chất lượng.

Khu vực siêu thị AEON Văn Giang cung cấp thực phẩm chất lượng chuẩn Nhật Bản.

Khu ẩm thực tự chọn AEON Delica

Tại AEON Văn Giang, khách hàng có thể khám phá thế giới ẩm thực phong phú với các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn đặc trưng của AEON với chất lượng và mức giá hợp lý. Giữ vững cam kết của AEON, mọi sản phẩm đều được chế biến theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

AEON Delica với đa dạng ẩm thực tự chọn hấp dẫn.

Cửa hàng chuyên doanh cho phong cách sống hiện đại

Các cửa hàng chuyên doanh tại AEON góp phần làm phong phú đời sống gia đình với mô hình mua sắm một điểm đến, mang đến những sản phẩm thiết yếu theo xu hướng. Với Hóme Cóordy, Glam Beautique và My Closet, AEON không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, mà còn truyền cảm hứng về phong cách sống mới, vẻ đẹp và thời trang hiện đại - đem đến sự tiện ích thiết thực cùng nét tinh tế trong từng khoảnh khắc đời sống thường ngày.

Hệ thống cửa hàng chuyên doanh truyền cảm hứng về phong cách sống mới, vẻ đẹp và thời trang hiện đại.

Bên cạnh mua sắm trực tiếp, khách hàng còn có thể trải nghiệm mua sắm tiện lợi qua đa kênh như điện thoại hoặc trên nền tảng thương mại điện tử AEON Eshop của AEON Việt Nam. Với hơn 25.000 sản phẩm đa dạng, từ nhu yếu phẩm hàng ngày đến đồ gia dụng, AEON Văn Giang đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng cho cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, dịch vụ giao hàng tận nhà sẽ giúp khách hàng mua sắm dễ dàng hơn, ngay cả trong những ngày mưa hoặc khi mua sắm những món đồ cồng kềnh.

AEON Văn Giang đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng cho cuộc sống hàng ngày.

Đồng thời AEON Văn Giang cũng hướng tới nâng tầm trải nghiệm mua sắm với các dịch vụ và tiện ích như máy chọn món tự động, quầy thanh toán nhanh, tủ giữ đồ thông minh, máy làm đá khô bảo quản thực phẩm, cùng các ưu đãi hấp dẫn với thẻ thành viên WAON Point, Kids Club và dịch vụ hoàn thuế VAT cho khách du lịch.

Với việc liên tiếp khai trương các địa điểm kinh doanh mới như trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Văn Giang (Hưng Yên) và trung tâm thương mại AEON Tân An (Tây Ninh), AEON Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tiêu thụ hàng hóa Việt Nam thông qua hệ thống siêu thị ngày càng mở rộng. Theo triết lý “Cùng tồn tại, cùng phát triển”, AEON luôn coi các nhà cung cấp địa phương là đối tác chiến lược, đồng hành chặt chẽ trong quá trình phát triển kinh doanh.

Thông qua các chương trình đào tạo, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, AEON góp phần nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp Việt. Đây cũng là minh chứng cho cam kết trách nhiệm xã hội của AEON, hướng đến phát triển bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế địa phương.