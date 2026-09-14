Cục Thuế yêu cầu không thêm thủ tục khi doanh nghiệp đóng mã số thuế

Cơ quan thuế yêu cầu các địa phương không tự ý yêu cầu người nộp thuế thực hiện thêm thủ tục, cung cấp thêm hồ sơ không có căn cứ khi chấm dứt mã số thuế.

Cục Thuế yêu cầu chấn chỉnh việc xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế. Ảnh: Nam Khánh.

Cục Thuế mới đây đã có công văn hỏa tốc về việc tập trung nguồn lực triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Qua theo dõi kết quả, Cục Thuế ghi nhận nhiều địa phương đã quyết liệt xử lý danh sách doanh nghiệp, tổ chức có trạng thái "03 - ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế" được giao tại Công văn số 3815/CT-NVT.

Tính đến ngày 8/9, một số địa phương có tỷ lệ xử lý cao như Lai Châu (74,8%), Gia Lai (66,6%), Hà Nội (62,5%), Ninh Bình (61,5%), Thái Nguyên (53,7%)… Riêng TP.HCM đạt 19,6% nhưng có số lượng hồ sơ đã xử lý lớn nhất cả nước, chiếm 26,1% kết quả xử lý toàn ngành.

Cục Thuế đánh giá chiến dịch bước đầu tạo chuyển biến tích cực, nhưng tiến độ vẫn chưa đồng đều; chất lượng giải quyết hồ sơ cần tiếp tục được kiểm soát. Một số nơi còn tình trạng người nộp thuế chưa được tiếp cận, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về thủ tục chấm dứt hiệu lực hoặc khôi phục mã số thuế.

Để đẩy nhanh tiến độ, Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, rà soát từng nhóm hồ sơ, xác định rõ nguyên nhân, giao cụ thể cho từng đơn vị, công chức xử lý và ưu tiên giải quyết ngay các hồ sơ đã đủ điều kiện.

Đáng chú ý, cơ quan thuế phải công khai, minh bạch trong hướng dẫn về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, nghĩa vụ thuế và các hành vi vi phạm, mức xử phạt liên quan. Cục Thuế yêu cầu không được tự ý yêu cầu người nộp thuế thực hiện thêm thủ tục, cung cấp thêm hồ sơ không có căn cứ; không từ chối tiếp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu giải trình, hướng dẫn nhiều lần không đúng quy định.

Đối với hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan thuế phải ban hành thông báo xác nhận theo quy định để người nộp thuế tiếp tục hoàn tất thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Cục Thuế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương, gây phiền hà, nhũng nhiễu hoặc làm chậm tiến độ giải quyết hồ sơ. Các phản ánh tiêu cực liên quan đến chiến dịch phải được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý kịp thời.

Theo Cục Thuế, mục tiêu của chiến dịch là tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để người nộp thuế chủ động tuân thủ, hoàn tất thủ tục rời khỏi thị trường hoặc chấm dứt hoạt động đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế.