200 doanh nghiệp nộp ngân sách gần 1 triệu tỷ đồng, bất ngờ vị trí Top 1

200 doanh nghiệp trong nước đã nộp gần 1 triệu tỷ đồng vào ngân sách trong năm 2025, tương đương hơn 37% tổng thu ngân sách cả nước.

CafeF vừa công bố Danh sách 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam dựa trên số tiền thực nộp trong năm tài chính 2025.

Theo kết quả công bố, tổng số tiền 200 doanh nghiệp trong danh sách đã nộp vào ngân sách năm 2025 đạt 989.300 tỷ đồng , tăng 195.300 tỷ, tương đương 25%, so với kỳ xếp hạng trước. Với tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt 2,65 triệu tỷ đồng , riêng nhóm doanh nghiệp này đã đóng góp hơn 37% tổng số thu ngân sách cả nước.

Về cơ cấu, danh sách năm nay gồm 99 doanh nghiệp tư nhân, 73 doanh nghiệp Nhà nước và 28 doanh nghiệp FDI/liên doanh. Doanh nghiệp Nhà nước dù không chiếm số lượng lớn nhất vẫn dẫn đầu về giá trị đóng góp, với hơn 424.000 tỷ đồng , tương đương 43% tổng số nộp ngân sách của các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng. Khối tư nhân đứng ngay sau với hơn 390.000 tỷ đồng , chiếm 39%.

Vingroup nộp gần 149.000 tỷ đồng

Đóng góp của nhóm doanh nghiệp dẫn đầu có mức độ tập trung rất cao. Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất năm ngoái đạt tổng cộng 614.000 tỷ đồng , tương đương gần 62% tổng số tiền của toàn bộ danh sách.

Đáng chú ý nhất là Vingroup. Tập đoàn này ghi nhận mức nộp ngân sách tăng đột biến từ 56.200 tỷ lên gần 148.800 tỷ đồng , qua đó lần đầu tiên vươn lên vị trí doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Trong Top 20, ngoài Vingroup còn có 5 doanh nghiệp tư nhân khác gồm Sunshine Group, NH Smart City (thành viên BRG Group), Hòa Phát, Thành Công Group và Thaco.

TOP 10 DOANH NGHIỆP NỘP NGÂN SÁCH LỚN NHẤT NĂM 2025 Vingroup PVN Viettel Petrolimex Heineken Việt Nam Toyota Việt Nam Sunshine TKV BSR Vinataba 148.773 90.991 42.290 30.575 27.000 26.000 24.045 24.031 23.000 22.335 Vingroup Số nộp ngân sách 148.773 PVN Số nộp ngân sách 90.991 Viettel Số nộp ngân sách 42.290 Petrolimex Số nộp ngân sách 30.575 Heineken Việt Nam Số nộp ngân sách 27.000 Toyota Việt Nam Số nộp ngân sách 26.000 Sunshine Số nộp ngân sách 24.045 TKV Số nộp ngân sách 24.031 BSR Số nộp ngân sách 23.000 Vinataba Số nộp ngân sách 22.335 Đơn vị: tỷ đồng.

Ở vị trí thứ hai và dẫn đầu nhóm doanh nghiệp Nhà nước là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) với số nộp ngân sách khoảng 91.000 tỷ đồng , tăng 13.600 tỷ so với năm trước.

6 doanh nghiệp Nhà nước khác cũng góp mặt trong Top 20 gồm Viettel, Petrolimex, Vinacomin, Vinataba, EVN và Vietcombank.

Ở nhóm doanh nghiệp nước ngoài, Heineken Vietnam đứng đầu với mức nộp khoảng 27.000 tỷ đồng . Danh sách còn có Toyota, Honda, Vietsovpetro, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Sabeco và Ciputra Hanoi.

Số doanh nghiệp nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng cũng tăng mạnh. Năm nay có 26 doanh nghiệp vượt ngưỡng này, nhiều hơn 9 doanh nghiệp so với danh sách năm trước. Ngoài các đơn vị trong Top 20, nhóm này còn có BIDV, Ford, FPT, Techcombank, Vietinbank và MB.

Bất động sản, năng lượng và tài chính dẫn đầu

Xét theo ngành, bất động sản - xây dựng là lĩnh vực có tổng mức nộp ngân sách lớn nhất trong danh sách, đạt hơn 234.000 tỷ đồng , tương đương gần 24% tổng số tiền của bảng xếp hạng.

Mức đóng góp lớn của nhóm này có sự tham gia đáng kể của Vingroup, Sunshine Group và NH Smart City, với mức nộp từ vài chục nghìn tỷ đồng trở lên. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp như Nam Long Group, Tân Á Đại Thành (MEYLAND), Văn Phú, Kinh Bắc City... cũng đóng góp thông qua các dự án đang triển khai.

Trong đó, Nam Long hiện là một trong những chủ đầu tư hoạt động sôi nổi nhất khu vực phía Nam với hàng loạt dự án đô thị tích hợp trải dài từ TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai đến Cần Thơ.

Tại TP.HCM, Nam Long đang đẩy mạnh loạt dự án Mizuki Park (26 ha), Akari City (8,5 ha) với đa dạng sản phẩm. Tại Đồng Nai, dự án Izumi City (170 ha) đang được triển khai các phân khu mới sau khi một số phân khu đã bàn giao. Tương tự, ở Tây Ninh, dự án Waterpoint Southgate (165 ha) tiếp tục được phát triển với các phân khu The Pearl, Park Village và Solaria Rise...

Theo danh sách, hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản - xây dựng còn kéo theo nguồn thu và việc làm ở nhiều lĩnh vực trong chuỗi giá trị như xi măng, sắt thép, nội thất. Riêng nhóm doanh nghiệp thép - vật liệu xây dựng với những đại diện như Hòa Phát và Hoa Sen đóng góp gần 20.000 tỷ đồng .

Đứng thứ hai là nhóm năng lượng - tài nguyên, gồm dầu khí, xăng dầu, điện năng và than - khoáng sản, với tổng mức nộp hơn 220.000 tỷ đồng , chiếm 22,3% bảng xếp hạng.

Đây là nhóm không có nhiều doanh nghiệp nhưng mỗi đơn vị có quy mô đóng góp rất lớn. Các cái tên tiêu biểu gồm PVN, Vinacomin, EVN, Vietsovpetro và Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tài chính đứng tiếp theo với 40 doanh nghiệp, tổng mức nộp khoảng 139.000 tỷ đồng . Riêng 23 ngân hàng trong danh sách đóng góp 104.600 tỷ đồng, trong đó 5 ngân hàng có mức nộp trên 10.000 tỷ đồng gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Techcombank và MB.

Ngoài nhóm dẫn đầu, nhiều ngân hàng như ACB, Sacombank, HDBank, SHB, LPBank, TPBank, VIB và OCB cũng duy trì mức nộp ngân sách lớn hàng năm. Các công ty chứng khoán, bảo hiểm và dịch vụ tài chính cũng ngày càng đóng góp nhiều hơn theo quy mô hoạt động.

Ôtô là ngành có quy mô nộp ngân sách lớn thứ 4, với gần 94.000 tỷ đồng . Bên cạnh các doanh nghiệp lắp ráp lớn như Thaco và TC Group, những đơn vị phân phối, bán lẻ ôtô như Tasco và VIMID cũng đóng góp ngày càng lớn vào ngân sách.

Đứng thứ 5 là công nghệ - viễn thông với tổng số nộp khoảng 65.000 tỷ đồng . Viettel, VNPT, FPT và VNG là những đại diện nổi bật của lĩnh vực này trong bảng xếp hạng.