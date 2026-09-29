Bầu Đức đổ thêm gần 800 tỷ đi trồng cà phê

Hoàng Anh Gia Lai đã sử dụng gần 792 tỷ đồng từ lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án trồng cà phê tại Việt Nam và Campuchia.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đang từng bước đưa cà phê trở thành cây trồng chủ lực. Ảnh: T.L.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn của lô trái phiếu HAG12601, trong đó cho biết đã sử dụng gần 791,8 tỷ trong số 2.000 tỷ đồng huy động được để đầu tư các dự án phát triển vùng trồng cà phê.

Cụ thể, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) đã dùng khoảng 164,2 tỷ đồng để "rót" vào dự án hợp tác trồng cà phê tại Gia Lai thông qua CTCP Chăn nuôi Gia Lai. Một dự án khác tại Gia Lai cũng được đầu tư gần 264,6 tỷ đồng . Tại Campuchia, Hoàng Anh Gia Lai đã giải ngân gần 363 tỷ đồng cho dự án trồng cà phê thông qua CTCP Phát triển Nông nghiệp Stung Treng.

Lô trái phiếu HAG12601 được Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 29/4 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng , kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn vào tháng 4/2029. Trái phiếu có lãi suất 10,5%/năm trong hai kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó thả nổi theo lãi suất tiền gửi 12 tháng của OCB cộng biên độ 2,5%. OCB bảo lãnh thanh toán tối đa 2.135 tỷ đồng .

Bên cạnh các loại cây ăn trái truyền thống, doanh nghiệp của bầu Đức đang từng bước đưa cà phê trở thành cây trồng chủ lực.

Vườn cà phê Arabica tại Nông trường Hàm Rồng và Nông trường Hòa Bình (Gia Lai) của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAG.

Theo kế hoạch, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu phát triển 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia vào năm 2028. Doanh nghiệp cho biết đã phát triển khoảng 3.000 ha trong năm 2025, dự kiến trồng thêm 7.000 ha trong năm 2026 và mở rộng khoảng 5.000 ha mỗi năm trong 2 năm tiếp theo.

Tổng nhu cầu vốn cho chương trình này trong giai đoạn 2026-2028 khoảng 14.220 tỷ đồng , được cân đối từ nhiều nguồn, gồm phát hành trái phiếu, lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, vốn trung hạn và kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) trong năm 2026.

Việc Hoàng Anh Gia Lai tăng tốc với cà phê diễn ra trong bối cảnh đây là một trong những mặt hàng nông sản có quy mô tiêu thụ lớn trên thế giới.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), lượng tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2024-2025 đạt khoảng 175,1 triệu bao loại 60 kg, tăng 1,4% so với niên vụ trước. Tính theo khối lượng, con số này tương đương hơn 10,5 triệu tấn, bình quân gần 29.000 tấn mỗi ngày. Riêng khu vực châu Á và châu Đại Dương tiêu thụ 47,4 triệu bao, tăng 7,4%.

Dù tăng đầu tư cho cà phê, phần lớn doanh thu hiện tại của Hoàng Anh Gia Lai vẫn đến từ mảng cây ăn trái. Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, doanh nghiệp ghi nhận 3.039 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm, trong đó mảng trái cây đóng góp hơn 2.718 tỷ đồng .

Trong đó, chuối tiếp tục là sản phẩm chủ lực. Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã tiêu thụ hơn 200.000 tấn chuối trong nửa đầu năm, mang về khoảng 2.280 tỷ đồng doanh thu. Trong khi đó, sầu riêng đang bước vào giai đoạn tăng sản lượng khi các vùng trồng mới lần lượt cho thu hoạch.

Chiến lược mở rộng cà phê vì vậy đang được Hoàng Anh Gia Lai triển khai song song với các vùng trồng chuối và sầu riêng. Trên website, doanh nghiệp xác định cà phê là một trong 3 sản phẩm chính, cùng chuối và sầu riêng, trong định hướng phát triển nông nghiệp những năm tới.