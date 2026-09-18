Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm, trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng do chi phí năng lượng và nhu cầu đầu tư AI.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda trả lời các câu hỏi tại một cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách của Ngân hàng Nhật Bản ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, sau cuộc họp kéo dài 2 ngày kết thúc ngày 18/9, BOJ quyết định nâng lãi suất chính sách từ 1% lên 1,25% với tỷ lệ 7-2. Hai thành viên Toichiro Asada và Ayano Sato phản đối động thái này, cho rằng ngân hàng nên thận trọng hơn với việc tăng chi phí vay.

Đây là lần đầu tiên BOJ tăng lãi suất trong 3 tháng, đưa chính sách tiền tệ Nhật Bản tiến gần hơn đến vùng lãi suất được xem là trung tính đối với nền kinh tế. Động thái này tiếp tục đánh dấu quá trình rời bỏ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng kéo dài nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, đồng yen không tăng giá sau quyết định. Đồng tiền Nhật Bản thậm chí giảm xuống 156,91 yen/USD khi thị trường nhận thấy BOJ chưa đưa ra tín hiệu đủ mạnh về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai, trong khi 2 thành viên phản đối quyết định thắt chặt.

"Điều quan trọng là ổn định lạm phát cơ bản ở mức 2%. Giai đoạn chính sách của chúng ta đã thay đổi", Thống đốc BOJ Kazuo Ueda nói tại cuộc họp báo.

Theo BOJ, các diễn biến kinh tế và giá cả hiện phù hợp với kịch bản dự báo, nhưng vẫn tồn tại nguy cơ lạm phát cơ bản lệch khỏi mục tiêu 2%.

Ngân hàng cho biết lạm phát bán buôn vẫn ở mức cao, trong khi áp lực giá trong các giao dịch giữa doanh nghiệp bắt đầu lan sang giá tiêu dùng. Các công ty tiếp tục chuyển chi phí tiền lương cao hơn sang giá bán, khiến lạm phát cơ bản tiến gần mục tiêu 2%.

Việc nâng lãi suất lên 1,25% đưa BOJ vào vùng 1,1-2,5%, được ngân hàng ước tính là khoảng lãi suất danh nghĩa trung tính của Nhật Bản - mức không tạo thêm động lực cũng không kìm hãm tăng trưởng.

Động thái này vì vậy đặt ra câu hỏi về dư địa tăng lãi suất của BOJ trong thời gian tới.

Hiện lãi suất của BOJ vẫn thấp hơn đáng kể so với các ngân hàng trung ương lớn. ECB đang duy trì lãi suất chủ chốt ở 2,5%, trong khi Fed giữ lãi suất trong vùng 3,75-4%.

Tốc độ thắt chặt chậm của BOJ từng được xem là một trong những yếu tố khiến đồng yen suy yếu, qua đó làm tăng chi phí nhập khẩu và gây thêm áp lực lên giá cả trong nước.

Số liệu công bố cùng ngày cho thấy lạm phát tiêu dùng lõi của Nhật Bản trong tháng 8 duy trì gần mục tiêu 2% của BOJ. Giá nhiều loại thực phẩm và hàng tạp hóa tiếp tục tăng khi doanh nghiệp chuyển chi phí đầu vào sang người tiêu dùng.

Theo khảo sát của Reuters, giới phân tích dự báo BOJ có thể nâng lãi suất lên 1,5% vào cuối tháng 3/2027 và 1,75% trong quý II/2027. Phần lớn chuyên gia được hỏi cho rằng lãi suất cuối chu kỳ sẽ ít nhất đạt 1,75%.

BOJ đã chấm dứt chương trình kích thích tiền tệ kéo dài một thập kỷ vào năm 2024 và liên tục nâng lãi suất kể từ đó. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chưa đưa ra lộ trình cụ thể về tốc độ và quy mô của các đợt tăng tiếp theo.

Thống đốc Ueda cho biết các quyết định sắp tới sẽ phụ thuộc vào triển vọng lạm phát và mức độ tác động của những lần tăng lãi suất trước đó lên điều kiện tài chính.