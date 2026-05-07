Nhật Bản đã chi 30 tỷ USD để 'cứu' đồng yen

Giới chức Nhật Bản được cho là đã chi hàng chục tỷ USD nhằm hỗ trợ đồng yen. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy quyết tâm của Tokyo trong việc hỗ trợ đồng nội tệ.

Theo phân tích của Bloomberg dựa trên các tài khoản của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), giới chức nước này nhiều khả năng đã chi khoảng 30 tỷ USD để hỗ trợ đồng yen. Quy mô can thiệp ước tính rơi vào khoảng 4.680 tỷ yen (khoảng 29,9 tỷ USD ), dựa trên việc so sánh số liệu tài khoản của BOJ công bố hôm 7/5 (giờ địa phương) - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ "Tuần lễ Vàng".

Trước đó, nhà chức trách Nhật Bản được cho là đã chi khoảng 34,5 tỷ USD để hỗ trợ đồng yen vào ngày 30/4.

Hiện, các số liệu vẫn chưa thể xác định nhà chức trách Nhật đã thực hiện bao nhiêu đợt can thiệp kể từ cuối tuần trước, cũng như thông tin chính xác về thời điểm diễn ra các hoạt động này. Tuy nhiên, đợt tăng mạnh của đồng yen hôm 6/5 là một trong những diễn biến khiến thị trường đồn đoán rằng giới chức nước này đã tham gia vào hỗ trợ thị trường tiền tệ.

Báo cáo mới đây cho thấy Nhật Bản quyết tâm ngăn giới đầu cơ đặt cược vào việc chống lại đồng yen, đồng thời không để đồng tiền này suy yếu vượt ngưỡng quan trọng 160 yen/USD, gần với mức nước này từng nhiều lần phải can thiệp trong năm 2024.

Ông Atsushi Mimura, quan chức phụ trách tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, cho biết các nhà chức trách nước này luôn sẵn sàng hành động khi các hoạt động đầu cơ vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, ông không đưa ra bình luận về biến động tỷ giá yen hôm 6/5.

Cụ thể, đồng tiền này đã tăng vọt ngày 6/5 sau khi dao động quanh mức 157,8 yen/USD, thậm chí có lúc chạm mức cao nhất trong 10 tuần ở 155,04 yen/USD. Còn trong tuần kể từ đợt can thiệp đầu tiên, đồng yen cũng ghi nhận nhiều nhịp tăng mạnh.

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, Nhật Bản có đủ khả năng thực hiện khoảng 30 đợt can thiệp với quy mô tương tự tuần trước. Tuy nhiên, giới chức nước này nhiều khả năng sử dụng dự trữ ngoại hối một cách chọn lọc để tối ưu hiệu quả.

Dữ liệu cho thấy tài khoản vãng lai của BOJ dự kiến giảm 4.510 tỷ yen (khoảng 28,8 tỷ USD ) do các yếu tố tài khóa. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức dự báo trung bình 166,7 tỷ yen (hơn 1 tỷ USD ) từ các công ty môi giới tiền tệ như Tokyo Tanshi, Central Tanshi và Ueda Yagi Tanshi.

Trước đó vào tháng 4/2024, Bộ Tài chính Nhật Bản từng khiến giới giao dịch bất ngờ khi can thiệp thị trường ngoại hối ngay trong kỳ nghỉ lễ. Một số nhà giao dịch cho rằng giới chức có thể tác động đến tỷ giá thông qua các đợt mua vào quy mô nhỏ hơn, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản thị trường mỏng.