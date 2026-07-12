Số doanh nghiệp Nhật Bản phá sản cao kỷ lục

Số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong 12 năm qua, chủ yếu do đồng yen suy yếu và tình hình chiến sự căng thẳng tại Trung Đông.

Nửa đầu năm, số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản vượt mốc 5.000 doanh nghiệp. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả khảo sát do Tokyo Shoko Research (TSR), trong 6 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản với các khoản nợ từ 10 triệu yen (khoảng 62.000 USD ) trở lên đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 5.346 doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên số doanh nghiệp phá sản tại nước này vượt mốc 5.000 doanh nghiệp sau 12 năm, theo Kyodo News. Trong khi đó, gần 80% số doanh nghiệp phá sản có tổng nợ dưới 100 triệu yen (khoảng 620.000 USD ).

Riêng trong tháng 6, số doanh nghiệp Nhật Bản phá sản đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước lên 1.021 doanh nghiệp, đánh dấu lần đầu tiên trong 25 tháng số vụ phá sản vượt ngưỡng 1.000 vụ/tháng.

TSR lý giải đồng yen suy yếu đã đẩy lạm phát tăng cao, gây áp lực lớn lên tình hình tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Cùng với đó, tình trạng thiếu hụt lao động kéo dài cũng trở thành lực cản đối với hoạt động kinh doanh. Một quan chức của TSR cảnh báo tốc độ doanh nghiệp phá sản có thể tăng nhanh từ mùa Thu.

Theo thống kê, số vụ phá sản liên quan đến thiếu hụt lao động đã tăng 38% lên 237 vụ. Các doanh nghiệp có dưới 10 lao động chiếm khoảng 90% tổng số vụ phá sản. Đáng chú ý, các trường hợp phá sản do chi phí nhân công tăng mạnh đã tăng gấp 2,4 lần lên 120 vụ.

Ngoài ra, số công ty phá sản do chi phí cao cũng tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái lên 439 vụ. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra tình hình căng thẳng tại Trung Đông đã bắt đầu ảnh hưởng đến dòng tiền của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nhật Bản.

Xét theo lĩnh vực, số doanh nghiệp phá sản tăng ở 8/10 ngành. Ngành dịch vụ ghi nhận nhiều vụ phá sản nhất với 1.819 doanh nghiệp, tăng 7% so với cùng kỳ, tiếp theo là ngành xây dựng với 1.026 doanh nghiệp.

Còn theo khu vực, số vụ phá sản tăng tại 8 trong 9 vùng của Nhật Bản, ngoại trừ vùng Tohoku ở đông bắc. Hokuriku là khu vực ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 37%, tiếp theo là Hokkaido với 17%.

TSR nhận định các nhà hàng và doanh nghiệp bán lẻ thực phẩm đang chịu tác động nặng nề khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp đã chạm đến giới hạn trong khả năng chuyển phần chi phí gia tăng sang khách hàng thông qua việc tăng giá bán.