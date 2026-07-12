Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Số doanh nghiệp Nhật Bản phá sản cao kỷ lục

  • Chủ nhật, 12/7/2026 20:09 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong 12 năm qua, chủ yếu do đồng yen suy yếu và tình hình chiến sự căng thẳng tại Trung Đông.

Nửa đầu năm, số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản vượt mốc 5.000 doanh nghiệp. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả khảo sát do Tokyo Shoko Research (TSR), trong 6 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản với các khoản nợ từ 10 triệu yen (khoảng 62.000 USD) trở lên đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 5.346 doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên số doanh nghiệp phá sản tại nước này vượt mốc 5.000 doanh nghiệp sau 12 năm, theo Kyodo News. Trong khi đó, gần 80% số doanh nghiệp phá sản có tổng nợ dưới 100 triệu yen (khoảng 620.000 USD).

Riêng trong tháng 6, số doanh nghiệp Nhật Bản phá sản đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước lên 1.021 doanh nghiệp, đánh dấu lần đầu tiên trong 25 tháng số vụ phá sản vượt ngưỡng 1.000 vụ/tháng.

TSR lý giải đồng yen suy yếu đã đẩy lạm phát tăng cao, gây áp lực lớn lên tình hình tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Cùng với đó, tình trạng thiếu hụt lao động kéo dài cũng trở thành lực cản đối với hoạt động kinh doanh. Một quan chức của TSR cảnh báo tốc độ doanh nghiệp phá sản có thể tăng nhanh từ mùa Thu.

Theo thống kê, số vụ phá sản liên quan đến thiếu hụt lao động đã tăng 38% lên 237 vụ. Các doanh nghiệp có dưới 10 lao động chiếm khoảng 90% tổng số vụ phá sản. Đáng chú ý, các trường hợp phá sản do chi phí nhân công tăng mạnh đã tăng gấp 2,4 lần lên 120 vụ.

Ngoài ra, số công ty phá sản do chi phí cao cũng tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái lên 439 vụ. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra tình hình căng thẳng tại Trung Đông đã bắt đầu ảnh hưởng đến dòng tiền của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nhật Bản.

Xét theo lĩnh vực, số doanh nghiệp phá sản tăng ở 8/10 ngành. Ngành dịch vụ ghi nhận nhiều vụ phá sản nhất với 1.819 doanh nghiệp, tăng 7% so với cùng kỳ, tiếp theo là ngành xây dựng với 1.026 doanh nghiệp.

Còn theo khu vực, số vụ phá sản tăng tại 8 trong 9 vùng của Nhật Bản, ngoại trừ vùng Tohoku ở đông bắc. Hokuriku là khu vực ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 37%, tiếp theo là Hokkaido với 17%.

TSR nhận định các nhà hàng và doanh nghiệp bán lẻ thực phẩm đang chịu tác động nặng nề khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp đã chạm đến giới hạn trong khả năng chuyển phần chi phí gia tăng sang khách hàng thông qua việc tăng giá bán.

Đồng yen chạm đáy 40 năm, thị trường toàn cầu 'nín thở'

Đồng yen suy yếu mạnh không chỉ đẩy Nhật Bản vào thế khó mà còn kích hoạt những biến động trên thị trường tài chính toàn cầu, từ trái phiếu Kho bạc Mỹ đến chứng khoán Phố Wall.

00:00 3/7/2026

Lãi suất tại Nhật Bản lên cao nhất 31 năm

Trong cuộc họp mới nhất, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định nâng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm qua.

17:10 16/6/2026

Nhật Bản đã chi 30 tỷ USD để 'cứu' đồng yen

Giới chức Nhật Bản được cho là đã chi hàng chục tỷ USD nhằm hỗ trợ đồng yen. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy quyết tâm của Tokyo trong việc hỗ trợ đồng nội tệ.

18:13 7/5/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

doanh nghiệp phá sản Nhật Bản đồng yen giảm lạm phát chiến sự Trung Đông phá sản

Đọc tiếp

CEO SK Hynix đưa dự báo 'đáng sợ' về năm 2027

CEO SK Hynix đưa dự báo 'đáng sợ' về năm 2027

26 phút trước 20:14 12/7/2026

0

Giám đốc điều hành SK Hynix cảnh báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ cho AI sẽ kéo dài qua năm 2027 và có thể vượt quá khả năng cung ứng đến sau năm 2030.

Kế hoạch 'giải cứu' cổ phiếu PNJ

Kế hoạch 'giải cứu' cổ phiếu PNJ

5 giờ trước 15:56 12/7/2026

0

Động thái đăng ký mua cổ phiếu của loạt lãnh đạo và người nhà cùng phương án mua cổ phiếu quỹ của PNJ cho thấy nỗ lực khôi phục niềm tin nhà đầu tư sau vụ lùm xùm tại P-Lab.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý