EVN lãi hơn 12.000 tỷ đồng trong 8 tháng: Giá điện có được giảm?

Sau khi EVN xóa hết lỗ lũy kế và ước đạt lợi nhuận 12.215 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm, câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu giá điện có được điều chỉnh giảm?

Nói về vấn đề này, một cán bộ EVN cho biết, giá điện có thể tăng hoặc giảm. Nhưng việc điều chỉnh phải được tính toán kỹ lưỡng trên nhiều yếu tố và theo đúng quy trình. “Không thể chỉ căn cứ vào lợi nhuận vài tháng để đưa ra quyết định giảm giá điện”, vị này nói.

Đồng quan điểm, chuyên gia năng lượng, TS. Ngô Tuấn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học năng lượng, cho rằng, kết quả kinh doanh của EVN chỉ là một yếu tố trong bức tranh tài chính, không phải căn cứ duy nhất để quyết định giá điện.

Ở góc độ kinh tế, PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng - Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân - phân tích, việc một doanh nghiệp kinh doanh có lãi không có nghĩa ngay lập tức sẽ giảm được giá sản phẩm.

Với EVN đã trải qua giai đoạn thua lỗ thì việc có lãi trong thời gian ngắn trước hết giúp tập đoàn củng cố năng lực tài chính và tạo nguồn lực cho đầu tư vào những công trình điện khác, nâng cấp chất lượng điện, nâng cao khả năng phục vụ, cải tạo điện gió, năng lượng xanh và đảm bảo an ninh năng lượng.

“Đó mới là phương án bền vững, đồng thời kéo dài thời gian ổn định giá bán lẻ điện cho người tiêu dùng”, ông Lạng nêu quan điểm.

Cũng theo ông Lạng, kết quả kinh doanh có lãi của EVN cần được nhìn trong tổng thể hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm nhu cầu đầu tư, chi phí sản xuất - kinh doanh và yêu cầu bảo đảm cung ứng điện.

“Việc đánh giá kết quả kinh doanh cần dựa trên số liệu đầy đủ, minh bạch và phản ánh đúng bản chất. Kết quả kinh doanh cải thiện trong năm 2026 là tín hiệu cho thấy tình hình tài chính EVN đang được củng cố. Tuy nhiên, điều này chưa phải căn cứ để kết luận giá bán lẻ điện sẽ giảm. Giá điện tăng hay giảm vẫn phải được quyết định trên cơ sở chi phí đầu vào, phương án giá và quy định điều hành hiện hành”, ông nói thêm.

EVN lãi hơn 12.000 tỷ đồng trong 8 tháng: Giá điện có được giảm?. Ảnh minh họa.

Giá điện bình quân khi nào được điều chỉnh?

Theo Nghị định số 278/2026/NĐ-CP, giá bán lẻ điện bình quân được xác định trên cơ sở tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện và mức lợi nhuận bình quân cho 1 kWh điện thương phẩm trong từng thời kỳ.

Việc điều chỉnh giá phải bám sát biến động các thông số đầu vào, phản ánh các chi phí hợp lý và lợi nhuận phù hợp, đồng thời bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch.

Trong năm, giá bán lẻ điện bình quân được xem xét trên cơ sở cập nhật chi phí phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy cung cấp dịch vụ phụ trợ và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

Theo quy định hiện hành, nếu kết quả tính toán cho thấy giá bán lẻ điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với mức giá hiện hành, EVN có trách nhiệm điều chỉnh giảm tương ứng.

Ngược lại, với trường hợp giá tính toán tăng, cơ chế điều chỉnh được phân chia theo từng ngưỡng và gắn với trách nhiệm kiểm tra, chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước.

Trước ngày 25 của tháng đầu tiên trong quý II, III và IV, EVN cập nhật các thông số đầu vào, sản lượng điện thương phẩm và chi phí phát điện để tính toán lại giá bán lẻ điện bình quân.

Hồ sơ phương án giá phải thể hiện nhiều yếu tố như giá nhiên liệu trong nước, giá nhiên liệu nhập khẩu, tỷ giá ngoại tệ, chi phí ở từng khâu và các khoản chi phí chưa được tính vào giá điện.

Đồng thời, phương án phải làm rõ tác động của việc điều chỉnh giá điện tới chi phí mua điện của khách hàng.